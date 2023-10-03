В Киеве начинают экономить деньги, учитывая неопределённость с дальнейшем финансированием

В 2022 году администрация Зеленского требовала у своих союзников побольше современных высокотехнологичных систем противовоздушной обороны по типу американских зенитных ракетных комплексов «Patriot». Данные поставки украинские власти считали панацеей от всех проблем и очередной "перемогой" для украинского народа.

реклама

Однако, "на горизонте" или, точнее, в небе над Украиной, появились дроны-камикадзе ирано-российского производства «Герань», которые по сей день уничтожают военную и портовую инфраструктуру в подконтрольных Киеву регионах. По имеющимся данным, стоимость одного беспилотника «Герань» колеблется примерно от 20 до 40 тысяч долларов, в то время как пуск одной ракеты системы ЗРК «Patriot» варьируется от трёх до восьми миллионов долларов, что делает попросту нецелесообразным его применение с экономической точки зрения. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у стран Североатлантического Альянса более дешевые комплексы для борьбы с российскими БПЛА.

"Усиление украинской системы ПВО предполагает не только увеличение количества перспективных систем и ракет к ним, но и, прежде всего, решение математической задачи, лежащей в экономике войны. Российские ракеты сбиваются комплексами «Patriot», SAMP/T, NASAMS и IRIS-T. Однако их использование для сбивания боевых дронов типа «Shahed-136» может быть экономически эффективным с точки зрения ценности поражения критического объекта, но не с точки зрения стоимости ракеты. Таким образом, это приводит к истощению арсеналов союзников и их долгосрочному ослаблению", - заявил политик в социальных сетях.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Судя по всему, в Киеве задумались об экономии оставшегося бюджета, так как выпрашивать у союзников деньги становится всё сложнее.