В настоящий момент США не имеют никаких планов по помощи Украине

С 1 октября 2023 года прекращает своё действие закон о "lend-lease" для Украины, подписанный президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом в 2022 году. Учитывая новые реалии, для Киева это большая проблема.

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Данный законопроект позволял администрации Байдена отправлять на Украину большое количество различного военного снаряжения, вооружения, боеприпасов, бронированной военной техники, запасных запчастей, артиллерийских установок и многое другое без бюрократических препятствий и в очень короткие сроки. Украинское правительство, подписание данного законопроекта, называло "историческим моментом" и преподносило как "первый шаг к победе Украины".

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Удивительно, что Демократическая партия США не предприняла никаких мер, чтобы продлить данный законопроект. В настоящий момент, окончание "lend-lease" для администрации Зеленского настоящая катастрофа. Помимо завершения проекта, в американском конгрессе отказываются от поддержки Украины. Накануне правительству удалось избежать "Shutdown", только за счёт отказа от украинских 300 миллиардов долларов. В результате, на сегодняшний день в Соединённых Штатах не предусматривается никакая поддержка Украины в конфликте против России, кроме остатков от предыдущих пакетов, которые еще не успели отправить. Для Зеленского и его соратников звёзды сошлись сошлись не лучшим образом.