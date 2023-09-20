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Как сообщают в Министерстве Обороны Российской Федерации, в Нагорном Карабахе из стрелкового оружия был атакован автомобиль с российскими военнослужащими. Как сообщается, все находившиеся в машине миротворцы погибли. По предварительным данным пять человек.
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"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - говорится в сообщении.
Сегодня стороны объявили о заключении мирных соглашений. Основные пункты мирного договора:
1. Армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения ВС Армении покидают территорию Азербайджана.
2. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.
3. Начинается реинтеграция армян Карабах в азербайджанское общество.
4. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.
Российская сторона ранее заявляла, что не будет предпринимать никаких действий, пока миротворцам России ничего не угрожает. Будем внимательно следить за происходящим.