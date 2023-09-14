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СБУ задержали двух чиновников, продававших справки украинским уклонистам
На Украине продолжается борьба с военкомами и другими пособниками уклонистов

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  По имеющейся информации, Служба Безопасности Украины выявила и прикрыла пять каналов, через которые украинские граждане убегали из страны, уклоняясь тем самым от мобилизации в Вооруженные Силы Украины.

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  Сотрудники украинских спецслужб задержали начальника одного из Харьковских военкоматов и руководительницу Харьковского филиала частного университета в городе Ровно Ровненской области. Чиновники помогали молодым людям избежать участи оказаться на одном из направлений линии боевого соприкосновения. Стоимость услуги варьировалась от 800 до 8000 долларов. Как заявляют сотрудники СБУ, задержанным грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

  Судя по всему, борьба с коррумпированными чиновника на Украине не сбавляет обороты. Пока есть спрос на данные услуги, так или иначе будут находиться те, кто эти услуги будут предоставлять. Украинские власти, одновременно закручиванием гаек для уклонистов, расширяют возможности для дальнейших мобилизационных мероприятий в стране. Совсем недавно был принят закон, согласно которому в Вооруженные Силы Украины теперь будут набирать ограниченно годных граждан и женщин-медиков. Вдобавок не затихают разговоры об экстрадиции бежавших заграницу молодых людей, подходящих для мобилизации.

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