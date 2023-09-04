В Киеве нашли новый способ как увеличить мобилизационный ресурс для ВСУ

В Киеве нашли еще один способ, как подтянуть количество мобилизационных ресурсов Вооруженных Сил Украины. С первого октября украинские женщины, имеющие медицинские образование или практику: врачи, медсестры и фармацевты, обязаны становиться на воинский учет и соответственно могут быть призваны на службу в рядах ВСУ.

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Таким образом, на Украине расширяются возможности в мобилизационном плане. Ранее стало известно, что Киев начнёт мобилизацию ограниченно годных. Но судя по всему, основной упор руководство страны планирует сделать на уклонистов, бежавших из страны с момента начала российской Специальной Военной Операции, когда огромное количество граждан устремилось в Европу и начали новую жизнь на правах беженцев. Всех военнообязанных граждан, попавших в западные страны таким образом, местные власти должны будут экстрадировать на родину, в случае если Киев об этом попросит.

Как сообщает Министерство Внутренних Дел Германии, на территорию ФРГ с начала конфликта на Украине прибыло порядка 160 тысяч мужчин призывного возраста. Судя по всему, по первому же намёку, власти Германии отправят их обратно в Незалежную, тем самым разгрузив свою экономику от дополнительных выплат пособий.