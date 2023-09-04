На Украине начнут мобилизовывать ограниченно годных к службе мужчин

Как сообщают украинские средства массовой информации, власти страны начнут мобилизовывать ограниченно годных к службе мужчин. Уже подготовлен список болезней, который не спасёт парней призывного возраста от призыва в Вооруженные Силы Украины.

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Ранее на Украине сообщали, что осенью может быть проведена масштабная мобилизация. Судя по всему, Киев решил расширить свои возможности в плане мобилизационных мероприятий. Теперь на службу будут допущены со следующими заболеваниями.

2-в – клинически излеченный туберкулез; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций; 5-в – бессимптомный ВИЧ; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций; 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики; 17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; 21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы; 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Ранее один из иностранных экспертов предположил, что для какого-либо прогресса на поле боя Киеву потребуется мобилизовать порядка трёх миллионов человек. Это по словам аналитика, последний вариант, при котором можно будет рассчитывать на успех в украинской кампании.