По словам зампреда Госдумы по обороне, Вооруженным Силам нужно набрать 500 тысяч контрактников для выполнения всех боевых задач

По заявлению заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрия Швыткина, Министерству Обороны необходимо набрать порядка пятиста тысяч военнослужащих по контракту для выполнения всех боевых задач в зоне Специальной Военной Операции.

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"В общей сложности армии нужно до 500 тысяч контрактников", - заявил политик.

Ранее в в правительственном аппарате уже сообщали, что за 2023 год набралось уже практически триста тысяч добровольцев на контрактную службу и люди продолжают идти в военные комиссариаты. По словам президента страны Владимира Путина, в сутки на контрактную службу, приходит по 1000-1500 человек.

Ранее в сети распространялись слухи о скорой частичной мобилизации на территории Российской Федерации. В основном таким образом пытались возмутить население страны украинское ЦИПСО, однако, в Государственной Думе своевременно отреагировали на эти слухи и сообщили, что необходимости в повторной мобилизации нет, а в правительстве взяли курс на набор контрактников. Более того, по заявлениям некоторых чиновников, планируется постепенно вывести из зоны Специальной Военной Операции всех мобилизованных и поставить на их места военнослужащих по контракту, для этого государство поднимает зарплаты и устанавливает новые льготы и привилегии.