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По заявлению заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрия Швыткина, Министерству Обороны необходимо набрать порядка пятиста тысяч военнослужащих по контракту для выполнения всех боевых задач в зоне Специальной Военной Операции.
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"В общей сложности армии нужно до 500 тысяч контрактников", - заявил политик.
Ранее в в правительственном аппарате уже сообщали, что за 2023 год набралось уже практически триста тысяч добровольцев на контрактную службу и люди продолжают идти в военные комиссариаты. По словам президента страны Владимира Путина, в сутки на контрактную службу, приходит по 1000-1500 человек.
Ранее в сети распространялись слухи о скорой частичной мобилизации на территории Российской Федерации. В основном таким образом пытались возмутить население страны украинское ЦИПСО, однако, в Государственной Думе своевременно отреагировали на эти слухи и сообщили, что необходимости в повторной мобилизации нет, а в правительстве взяли курс на набор контрактников. Более того, по заявлениям некоторых чиновников, планируется постепенно вывести из зоны Специальной Военной Операции всех мобилизованных и поставить на их места военнослужащих по контракту, для этого государство поднимает зарплаты и устанавливает новые льготы и привилегии.