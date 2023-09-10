Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Источник TWP: Всем нам, кто не участвовал в боевых действиях, легко отказаться от компромисса
Журналист издания заявляет, что нежелающие на Украине договариваться с Россией, никогда сами не участвовали в боевых действиях. В это же время, бойцы ВСУ охотно пошли бы на переговоры

реклама

  Журналист американского издания The Washington Post заявляет, что на Украине есть два типа людей. Первый тип считает неприемлемым торговаться с Российской Федерацией и уверен, что нужно вести боевые действия до последнего, как правило это люди ни разу не участвовавшие в боевых действиях и находящиеся далеко от линии соприкосновения. Второй тип украинцев, это бойцы, которые бывали на переднем крае и видели боевые действия вживую, эти люди готовы вести диалог и даже пойти на необходимые уступки, лишь бы остановить то, что происходит.

реклама

  "«Никакой капитуляции» – это мантра, но некоторые говорят, что можно представить себе прекращение огня, поскольку Украина никогда юридически не подтверждала легитимность российского правления над частями Донбасса и Крыма - в обмен на реальные гарантии безопасности", - заявляет журналист Фарид Захария в своей статье.

  Его точку зрения подтвердил и один из украинских чиновников. По его словам, тем, кого не коснулись активные боевые действия, легко может отказываться от каких-либо компромиссов с Россией, но те люди, кто уже были "там", видели кровь или даже сами её теряли, они не смогут столь же легко отказаться от переговорного процесса. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #боевые действия #всу #контрнаступление #армия #конфликт #журналисты
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Англия отказалась поставлять новые Challenger взамен подбитых ВСУ - СВО подсветила недостатки танка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
25
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
7
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
5
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
10
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
2
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
3
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
1
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
5
Seagate выпустила накопитель в стиле Starfield для Xbox Series, но Starfield на нем не поиграешь
+
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
5
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
12
Sony PlayStation 6 предположительно выйдет в 2027 году
7
Бойцы РФ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили второй Challenger 2 – у ВСУ осталось ещё 10 танков
4
Украинские власти возмутились посещением Мариуполя и Крыма группой китайских блогеров
+
Запад поставляет ВСУ потенциальный металлолом — немецкий аналитик Тиле
1
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
+
Песков отказался комментировать ситуацию с угоном Ми-8 российским пилотом, сославшись на Минобороны
6

Популярные статьи

Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
20
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
117
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
9
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 постигла неудача свойственная этой мрачной серии игр
1
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
24
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
41
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
3
Издание Bild сообщает, что ООН готова выполнить все условия России по Зерновой сделке
3
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
12
НАТО готовится к противостоянию с Россией в Балтийском море
2

Сейчас обсуждают

VRoman
03:58
Эта же пробоема приследовала мою Radeon 7. Там всплески тоже были далеко за 800 Вт. На киловатном БП 12в линия проседала ниже 9в что успевал замерять осцилографом и БП отключался от перегрузки. Пыталс...
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
DIP48
03:57
Флаг им в руки. Можно армянам не останавливаться, а сразу всей Арменией и Карабахом влиться в Турцию. А что, вожделенная страна НАТО, без пяти минут член ЕС.))) А уж как турки будут рады.)))
Армения проведет военные учения с США на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией
Илья Рогозин
03:51
Что за кор ультра? То есть старые номерные названия всё?
Процессоры Intel Core Ultra 9 предложат только шесть больших ядер, но зато с частотой свыше 5 ГГц
Сергей Митюнин
03:21
Откуда у тебя такие данные.Че ты врешь на всю страну.
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
Urtgard
03:21
Дегенерат, таких мразей убивать надо
Инвестор из Уэльса готов подать в суд из-за диска с 8000 биткоинами, выброшенного на свалку
Алексей Соснов
03:04
Прибавка от включения fg в этой игре даёт мне +30-40% fps , это если чисто о скорости говорить. С таким режимом ни одна карта АМД и рядом не встанет с аналогичным конкурентом от nvidia 4000. Потенциал...
Илон Маск: Robotaxi Tesla будет олицетворять будущее
Cocoa
02:52
М-р Блинкен может только посыпать соли на хвост своим прихвостням. Этнически-родственные м-р Блинкен и Зеленский что-то выглядели подозрительно удовлетворёнными видами свежих захоронений утилизирова...
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
Сергей Митюнин
02:39
За гибель наших офицеров этому негодяю и мерзавцу грозит высшая мера.
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Семёнсемёныч Горбунков
02:36
За такое у кого то в контрразведке должны погоны слететь.
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Дима Перин
01:41
Я думаю там такое частое явление и не только с вертолетами. Если хохлы даже наши карты с расположением знают то летчик предатель это малая проблема. Наверно и радио сигналы теряются в определенное ого...
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем