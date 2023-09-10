Журналист издания заявляет, что нежелающие на Украине договариваться с Россией, никогда сами не участвовали в боевых действиях. В это же время, бойцы ВСУ охотно пошли бы на переговоры

Журналист американского издания The Washington Post заявляет, что на Украине есть два типа людей. Первый тип считает неприемлемым торговаться с Российской Федерацией и уверен, что нужно вести боевые действия до последнего, как правило это люди ни разу не участвовавшие в боевых действиях и находящиеся далеко от линии соприкосновения. Второй тип украинцев, это бойцы, которые бывали на переднем крае и видели боевые действия вживую, эти люди готовы вести диалог и даже пойти на необходимые уступки, лишь бы остановить то, что происходит.

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"«Никакой капитуляции» – это мантра, но некоторые говорят, что можно представить себе прекращение огня, поскольку Украина никогда юридически не подтверждала легитимность российского правления над частями Донбасса и Крыма - в обмен на реальные гарантии безопасности", - заявляет журналист Фарид Захария в своей статье.

Его точку зрения подтвердил и один из украинских чиновников. По его словам, тем, кого не коснулись активные боевые действия, легко может отказываться от каких-либо компромиссов с Россией, но те люди, кто уже были "там", видели кровь или даже сами её теряли, они не смогут столь же легко отказаться от переговорного процесса.