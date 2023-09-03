Стороны обсудили укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности. Однако, встаёт вопрос, что будет с ЧВК Вагнер

Как сообщают африканские средства массовой информации, представили Министерства Обороны Российской Федерации во главе с генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым прибыли в республику Мали.

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На встрече с временным президентом Мали полковником Ассими Гоита стороны обсудили укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности между двумя дружественными государствами. Также обсуждалась ситуация по организации безопасности в регионе Сахеля. Перед этим делегация Министерства Обороны уже посетила Буркина-Фасо.

Как известно, в обоих этих регионах ведёт свою деятельность Частная Военная Компания "Вагнер". О чем именно договаривались представители Армии России и главы африканских стран, остается только гадать. Решило ли таким образом Министерство Обороны вытеснить подразделения Группы Вагнера из Африканского континента, либо происходит именно наращивание российского присутствия в Африке без изменений в работе ЧВК "Вагнер" - остаётся под вопросом. Однако, ранее поступала информация, что на Международном Форуме «AРМИЯ-2023» руководство Вооруженных Сил России предлагало главам африканских республик отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер" и взамен Россия направит в регион свои подразделения, подконтрольные Министерству Обороны.