Также Россия начала модернизацию старых советских танков Т-72 и в течение года сможет поставить 700 обновлённых машин

Как сообщает военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, за этот год российский военно-промышленный комплекс серьёзно увеличил производство современных танков Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв». Помимо этого, Россия начала модернизацию старых советских танков Т-72, а их на территории страны находится около семи тысяч единиц.

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По информации военного аналитика, российская промышленность производит каждый месяц по двадцать танков Т-72Б3 и Т-90М «Прорыв», которые сразу же отправляют в зону проведения Специальной Военной Операции. Вдобавок, в Вооруженные Силы Российской Федерации может поступить около 700 модернизированных танков Т-72 и различных боевых машин пехоты. Одна десятая часть от советского наследия.

В свою очередь, в ходе контрнаступления Вооруженные Силы Украины теряют больше военной техники по сравнению с армией России, и при этом их потери не восполняются новыми партиями танков. Киев может восстановить часть подбитых боевых машин, однако, для этого их нужно вытащить с минных полей или полей сражений, но эта затея может обернуться ещё более печальными последствиями. Учитывая, что над серой зоной постоянно летают дроны российских подразделений, корректирующие работу артиллерии, группа буксировщиков может сама пополнить эти "кладбища военной техники".