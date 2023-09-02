По сообщении турецких СМИ, западные страны готовы снять санкции с Россельхозбанка и разморозить активы российских компаний

Как заявляет турецкое государственное информационное агентство "Anadolu", новый пакет предложений Организации Объединённых Наций по "Зерновой инициативе" может включать в себя переподключение Россельхозбанка к обществу всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) и разморозку активов российских компаний.

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Это основные требования Российской Федерации для возобновления действия "Зерновой сделки", и в скором времени стоит ожидать, что на это ответит Кремль. Напомним, ранее Россия вышла из данной инициативы, так как западные страны не выполняли свою часть сделки, и не пошли на смягчение санкционной политики. В течение длительного периода страна не выходила из договора, ожидая когда партнёры выполнят все условия. Если говорить откровенно, то свою роль в ней сыграл и Реджеп Тайип Эрдоган, для которого от данной инициативы зависело победит ли он в предвыборной гонке или нет.

По итогу, после победы Эрдогана на выборах и не увидев каких-либо продвижений в части своих интересов, российская сторона решила приостановить действие "Зерновой сделки". После чего заявила, что будет рассматривать как законные военные цели все корабли, идущие к украинским портам. И вот по сообщениям от турецких источников, западные страны готовы идти навстречу ради возобновления инициативы. Однако, не будут ли эти заявления пустыми обещаниями?