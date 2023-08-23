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Newsweek: Киев не должен использовать танки НАТО до прорыва российской обороны
По словам экспертов издания, западные танки не должны участвовать в медленных контрнаступательных действиях в момент преодоления российских минных полей

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  Бывший офицер армии США Дэн Райс, консультировавший командующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, заявил в интервью американскому изданию Newsweek, что Киеву настоятельно порекомендовали не использовать тяжелые западные танки в попытках преодолеть российские минные поля.

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  По словам бывшего офицера, пока ВСУ не сумеют прорвать оборонительную линию России, лучше использовать свои запасы советских танков Т-64БВ и Т-64БМ. Более современные машины Leopard-2, Challenger-2, и M1 «Abrams» можно будет отправить только в точку успешного прорыва обороны. По словам военного, отправка на линию соприкосновения своих лучших и новейших танков, когда вам известно об обширных минных полях в этом районе, не совсем правильно. Дэн Райс считает, что эти боевые машины могут быть более эффективны при стрельбе на высокой скорости, а для медленного продвижения через минные поля тяжелые американские, немецкие и британские танки имеют слишком высокий профиль и большие габариты, что делает их лёгкими мишеням для артиллерии, авиации и других противотанковых средств поражения.

По словам военного эксперта Марины Мирон, члена департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона, в первые недели контрнаступления украинское командование отправило в атаку танки Leopard-2, которые по итогу были потеряны среди российских минных полей, и это было ошибкой киевских властей. По исследованию голландского разведывательного агентства "Oryx", Киев на сегодняшний день потерял шесть немецких танков в модификации Leopard 2a4 и девять более современных Leopard 2a6. Из сообщений агентства следует, что это именно визуально подтвержденные потери, возможно, что уничтоженных машин еще больше.

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#россия #украина #всу #техника #контрнаступление #танки #армия #leopard #m1 abrams #challenger 2
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