Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
США отправят Тайваню 38 танков М1 «Abrams» уже в 2024 году
Китайский остров получит машины M1A2T, в то время как Киев получает более старые модификации M1A1

реклама

  Как сообщает тайваньское издание «Цзыю шибао», Соединенные Штаты Америки поставят Тайваню первую партию американских танков М1 «Abrams» уже в 2024 году. В поставке будет 38 боевых машин.

реклама

  Всего планируется передать свыше ста тяжелых танков, 38 в 2024 году, 42 в 2025 году и 28 в 2026 году. США продолжают снабжать остров оружием, несмотря на требование материкового Китая не вооружать Тайвань. Примечательно и то, что США будут поставлять Тайваню танки новых модификаций M1A2T, в то время как Киеву были обещаны некоторые модели из старых вариантов M1A1, также количество машин, поставляемых Украине меньше, всего 31 танк. На Украине прямо сейчас идут активные боевые действия, но Соединенные Штаты Америки всё же дают больший приоритет вооружению Тайбэя, который в настоящее время не находится в горячей фазе конфликта.

  На данный момент не было ни одного случая применения украинскими войсками американских танков М1 «Abrams». В бой идут советские Т-64, немецкие Leopard 1 и Leopard 2 и французские колёсные танки AMX-10. Также еще не было зафиксировано применение британских танков FV4034 Challenger 2. Возможно в ближайшее время мы увидим данные аппараты, так как западные издания сообщают, что Киев выдвигает свои специально подготовленные на Западе резервы в зону боевых действий.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #сша #китай #техника #тайвань #танки #оружие #абрамс #m1a2
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ПВО пресекла попытку Киева атаковать дронами-камикадзе деловой центр Москва-Сити
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
2
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
28
Мичиганские студенты-археологи обнаружили заброшенную обсерваторию, которая была построена в 19 веке
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
2
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
1
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
1
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
2
IBM говорит о необходимости изучать новые навыки из-за распространения ИИ
2
В РФ разрабатывают первый в мире гиперзвуковой дрон ГЭЛА – сможет летать со скоростью 11 000 км/ч
7
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
Швейцарский банк уверен, что в прошлом году Россия стала богаче, а Запад стал значительно беднее
+
7 видеокарт GeForce RTX 4090 и Threadripper PRO 5995WX pro – ПК Big Boss стоит всего 3 000 000р
4
Подбитый Leopard 2 в лучах заката под Работино — фото
1
Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети
+
Военный политолог Перенджиев: Швеции самой нужны самолеты для противостояния с Россией
+
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+
На китайской таможне обнаружили 780 контрабандных процессоров в двигателе автобуса
+
Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
+

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
5
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
34
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
104
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
5
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
2
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
28
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
15
Как ВПК США избавился от немецкого конкурента
6
Китай запустил десятки спутников для слежки за учениями США, Австралии, Индии и Японии — Malabar
1
Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям
3

Сейчас обсуждают

Bearcub
11:55
Сегодня появилась новая информация. Это от веника поступила инфа?
Суровикин освобождён от должности главкома ВКС РФ – кто претендует на место опального генерала
XAM
11:54
Он и является лучшим танком в мире. Машина на машину у него конкурентов нет. А по итогу натурных испытаний этому свинорезу нарастят толщину кожухов и усилят антидроновую защиту. Спасибо хохлорейху за ...
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
Ваня Кислицын
11:51
Прошел 3 раза на разных уровнях сложности, очень нравится возможность взаимодействия с экранами, например на кнопки и на экраны можно нажать с помощью детской игрушки для развлечений ввиде арбалета. П...
Обзор игры Prey 2017. Часть 2
Bearcub
11:50
Ципсота за работой)
Суровикина уволили президентским указом с должности главкома ВКС России
Ваня Кислицын
11:48
надо относится к ней как к другой игре, просто название от игры одинаковое
Обзор игры Prey 2017. Часть 2
CrCoNi
11:47
А вот у Украины скоро не будет выхода к морю. А затем и Украины не станет.
Уникальное озеро Байкал и его секреты
Просто Хомяк
11:47
Сколько ж "экспертов" народилось повсюду по "искуственному интеллекту", которого по сути не существует, и ведь даже неизвестно, когда что-то реально похожее на интеллект появится, зато клоуны раздуваю...
В ООН беспокоятся о замене офисных работников на искусственный интеллект
NullRise
11:46
Так всегда было при капитализме, т.е. ничего не поменялось! ))
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
NullRise
11:42
И снова раздолье в комментах для укропсокого кала! ))
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
Артём Николаев
11:42
Это не обеспечение, это вера. Современные валюты обеспечены верой, что завтра они всё ещё будут чего-то стоить и тебя не пошлют куда подальше с этими фантиками когда ты захочешь за них что-то купить. ...
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем