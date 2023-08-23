Китайский остров получит машины M1A2T, в то время как Киев получает более старые модификации M1A1

Как сообщает тайваньское издание «Цзыю шибао», Соединенные Штаты Америки поставят Тайваню первую партию американских танков М1 «Abrams» уже в 2024 году. В поставке будет 38 боевых машин.

реклама

Всего планируется передать свыше ста тяжелых танков, 38 в 2024 году, 42 в 2025 году и 28 в 2026 году. США продолжают снабжать остров оружием, несмотря на требование материкового Китая не вооружать Тайвань. Примечательно и то, что США будут поставлять Тайваню танки новых модификаций M1A2T, в то время как Киеву были обещаны некоторые модели из старых вариантов M1A1, также количество машин, поставляемых Украине меньше, всего 31 танк. На Украине прямо сейчас идут активные боевые действия, но Соединенные Штаты Америки всё же дают больший приоритет вооружению Тайбэя, который в настоящее время не находится в горячей фазе конфликта.

На данный момент не было ни одного случая применения украинскими войсками американских танков М1 «Abrams». В бой идут советские Т-64, немецкие Leopard 1 и Leopard 2 и французские колёсные танки AMX-10. Также еще не было зафиксировано применение британских танков FV4034 Challenger 2. Возможно в ближайшее время мы увидим данные аппараты, так как западные издания сообщают, что Киев выдвигает свои специально подготовленные на Западе резервы в зону боевых действий.