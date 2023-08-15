Новинка сможет противодействовать дронам различного типа на 360 градов с дальностью до 5 километров

На международном форуме "Армия-2023" российский научно-исследовательский институт "Вектор" продемонстрировал свою новинку - Изделие «СЕРП-ВС5». Данное устройство разработано для подавления каналов управления беспилотных летательных аппаратов, дронов-камикадзе и нарушения работы бортовых приемников сигналов глобальных навигационных спутниковых систем.

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По словам представителей института, данное устройство имеет в первую очередь гражданское назначение. На фоне участившихся ударов беспилотниками по различным городам Российской Федерации, в том числе Москве, всё больше предприятий задумывается о защите своих цехов, офисов, складов и других объектов. В первую очередь под угрозой находятся различные представители военно-промышленного комплекса России, заводы по производству вооружения, предприятия собирающие беспилотники и многие другие.

Если кратко, то «СЕРП-ВС5» создан, чтобы оставлять беспилотные летательные аппараты без связи с оператором, либо корректировщиком и не дать тем самым нанести ущерб по критически важной инфраструктуре. Также подавляемые БПЛА лишаются возможности ориентироваться по спутниковой связи, GPS и другим возможным средствам навигации, что также не позволит ударить по заданным координатам. Устройство состоит из четырёх модулей, каждый из которых работает на 90 градусов. Заказчик может при необходимости отключать отдельные модули, независимо от остальных. Максимальная дальность подавления дронов 5 км.

Как сообщается, устройство уже прошло все необходимые испытания в различных погодных условиях и уже сегодня поставляется отечественным предприятиям.