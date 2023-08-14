Выходец из русско-польской семьи хочет служить на стороне добра. Наклейки с рекламой ЧВК Вагнер работают

Сотрудники Частной Военной Компании "Вагнер", занимающиеся вербовкой новобранцев, заявили, что накануне к ним обратился еще один гражданин Польши, готовый вступить в ряды "Музыкантов" и служить на стороне добра. Стоит сразу отметить, что парень из русско-польской семьи, но служил при этом в Вооруженных Силах Германии. По понятным причинам имя мужчины не раскрывалось.

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Как сообщает молодой человек, он внимательно следит за успехами ЧВК "Вагнер" и давно задумывался о вступлении в её ряды. В начале 2023 года наш герой уже пытался вступить в "Оркестр", но компания ответила отказом, так как набор происходил исключительно среди населения постсоветского пространства и с гражданством Польши попасть в Группу Вагнера было невозможно.

Надеясь на то, что в связи со всеми произошедшими за последние полгода изменениями, у молодого человека всё же появится возможность приехать, взять в руки автомат и пришить на рукав шеврон ЧВК "Вагнер", он вновь подал заявку в компанию.

"Я не хочу, чтобы в ближайшем будущем меня насильно завербовали в НАТО и отправили воевать против России - страны, которую я люблю. Вместо этого я предпочел отдать свои боевые силы в распоряжение стороны добра - российской стороны", - заявил кандидат из Польши.

С большой степенью вероятности молодому человеку откажут, так как после июньских событий ЧВК "Вагнер" стала принимать на работу исключительно граждан России и Республики Беларусь, но сам факт, что уже второй раз парни из Польши горят желанием служить в Группе Вагнера, говорит о многом. Неужели наклейки ЧВК Вагнер делают своё дело?