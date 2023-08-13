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Новые власти Нигера готовы к дипломатическому урегулированию конфликта
Накануне прошли переговоры между лидерами мятежников и делегацией из Нигерии

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  Лидеры мятежа в республике Нигер заявили о готовности к мирному разрешению сложившейся ситуации. Новая власть страны считает, что данный конфликт можно урегулировать и без кровопролития.

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  Накануне лидеры движения, свергнувшего экс-президента страны Мохамеда Базума, встретились с высокопоставленными исламскими учёными из Нигерии. В ходе диалога между предводителем мятежников Абдурахманом Тчиани, взявшего на себя власть в Нигере, и возглавлявшего делегацию из Нигерии шейха Абдуллахи Бала Лау, стороны сумели найти точки соприкосновения.

  "Он (Тчиани) сказал, что их двери открыты для дипломатии и поиска мирного урегулирования этого вопроса", - заявил нигерийский шейх.

  Переговоры между сторонами длились в районе двух часов. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пока воздерживается от введения в республику военного контингента, однако, план действий по данному сценарию ещё разрабатывается. Также стало известно, что против военных интервенций выступила ещё республика Того, состоящая в ЭКОВАС. Всё больше стран союза требуют отказаться от применения силы.

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