Накануне прошли переговоры между лидерами мятежников и делегацией из Нигерии

Лидеры мятежа в республике Нигер заявили о готовности к мирному разрешению сложившейся ситуации. Новая власть страны считает, что данный конфликт можно урегулировать и без кровопролития.

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Накануне лидеры движения, свергнувшего экс-президента страны Мохамеда Базума, встретились с высокопоставленными исламскими учёными из Нигерии. В ходе диалога между предводителем мятежников Абдурахманом Тчиани, взявшего на себя власть в Нигере, и возглавлявшего делегацию из Нигерии шейха Абдуллахи Бала Лау, стороны сумели найти точки соприкосновения.

"Он (Тчиани) сказал, что их двери открыты для дипломатии и поиска мирного урегулирования этого вопроса", - заявил нигерийский шейх.

Переговоры между сторонами длились в районе двух часов. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пока воздерживается от введения в республику военного контингента, однако, план действий по данному сценарию ещё разрабатывается. Также стало известно, что против военных интервенций выступила ещё республика Того, состоящая в ЭКОВАС. Всё больше стран союза требуют отказаться от применения силы.