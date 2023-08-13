В свою очередь немецкий оборонный концерн Rheinmetall отправит на Украину свои новые разведывательные дроны

Как сообщает издание «The Wall Street Journal», власти Египта отказались передавать своё оружие Украине, несмотря на политическое давление со стороны Соединенных Штатов Америки. Ранее США требовали от Каира, не поставлять оружие Российской Федерации, данные требования были выполнены.

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Ранее администрация Байдена позаботилась о том, чтобы на Украине свозилось все оружие советского образца, оставшееся у бывших членов Организации Варшавского договора. Как ни странно, советские танки и боевые машины пехоты оставались не только у восточноевропейских государств, но во и многих странах Азии и Африки, среди этих стран есть и Египет. По имеющимся данным, в арсенале Египта имеются советские танки Т-62 и Т-55, боевые машины пехоты, бронетранспортеры различных модификаций, военные тягачи и множество другой специальной военной техники.

Власти Соединённых Штатов настаивают на передаче всего советского наследия Киеву, чтобы задействовать его в украинском контрнаступлении. Однако, как сообщается, Каир отказал администрации Байдена в данном требовании.

В это же время стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Киеву свои новые разведывательные дроны Luna New Generation.