Об упрощении сюжетной линии сериала рассказал продюсер проекта Томаш Багиньский

Накануне, продюсер американо-польского фэнтезийного телесериала «Ведьмак» Томаш Багиньский в одном из своих интервью объяснил, почему сюжетная линия сериала была переработана и существенно отличается от канона.

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По словам Томаша, сериал осознанно сделали туповатым и прямолинейным, чтобы он был понятен современной американской публике и людям выросшим на роликах в YouTube, TikTok и Instagram. Продюсер считает, что главное на данный момент для молодой публики это чистые эмоции, а логика и причинно-следственные связи можно оставить без внимания.

"Несколько лет назад я представлял за границей фильм Hardkor 44. (Посвященный Варшавскому восстанию 1944-го года). Но для американцев он был совершенно не понятен. Они выросли в другом историческом контексте, где всё устроено просто. Америка на стороне хороших, а все остальные — на стороне плохих.

Когда мы создаём сериал для огромного числа людей с разным жизненным опытом, из разных уголков мира, но большинство которых — американцы, то упрощения не просто имеют смысл, они необходимы. Да это больно, но если повысить планку, добавить нюансов, то мы значительно сократим диапазон людей, до которых дойдёт смысл истории. Иногда упрощения могут зайти далеко, но мы должны сделать это и принять для себя как неизбежность." - сообщил Томаш Багиньский.

Как говорит продюсер, ради того, чтобы охватить как можно большую аудиторию, приходилось позволять себе множество вольностей в сценарии. Нужно было прямо выделить, кто в сериале хороший, а кто плохой.