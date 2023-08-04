Российские военные продемонстрировали всё что осталось от колонны ВСУ

Российские военные выложили видеокадры, сделанные на кладбище американских бронированных машин International MaxxPro. Груда разбитой техники осталась после очередного украинского контрнаступления на Запорожском участке.

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Ранее в сеть попало видео, как колонна вооруженных сил Украины продвигается в сторону российской линии обороны, но далеко бронетехнике ВСУ проехать не удалось.

На кадрах видно как головная машина уже полыхает на дороге, идущие позади машины потихоньку откатываются обратно, но уже через минуту решаются объехать подорвавшуюся технику. Однако, одна за другой американские MaxxPro превращались в горы бесполезного металла. Всего в контратаке ВСУ участвовало порядка восьми единиц техники, на видео три из них подорвались на минах, что случились с остальными сказать сложно, но учитывая что позже наши ребята записали видео прямо с места происшествия - наступление ВСУ вновь захлебнулось.

Последнее время украинское командование отправляет своих бойцов на минные поля без каких либо средств разминирования. Складывается впечатление, что задача недавно мобилизованных ребят, отправиться на линию соприкосновения и отчистить поле от мин любой ценой, перед наступательными действиями основных, подготовленных на Западе сил. Игра в сапёра для ВСУ оборачивается большими потерями и не зря журналисты в западных средствах массовой информации говорят, что основным страхом ВСУ в контрнаступлении являются минные поля, из которых далеко не всем удаётся выбраться "со щитом". Видео с места "разминирования" можно посмотреть по ссылке: https://t.me/c/1102909292/41924



