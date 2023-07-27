Президент Путин заявил, что также планируется открытие русских школ и филиалов ведущих российских вузов в Африке

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит форум "Россия-Африка 2023". На фоне надвигающегося кризиса в сельскохозяйственной отрасли, президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что наша страна будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку.

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Напомним, в связи с рядом обстоятельств, Россия вышла из Зерновой инициативы, что может повлечь за собой множество проблем с продовольственной безопасностью во всём мире. За год Украиной было поставлено 32.8 миллионов тонн грузов, но больше 70% отправлялись в страны с высоким доходом, чаще всего в Европейский Союз. Владимир Путин заявил, что прямо сейчас Россия готова поставить по 25-50 тысяч тонн зерна в Буркина-Фасо, Мали, Эритрею, обеспечив при этом бесплатную доставку груза. Страна готова заместить всё украинское зерно в Африке. Тем более, как сообщил президент, Россия имеет рекордный урожай. Также за последние два года, Российская Федерация в 2.6 раза увеличила экспорт в страны Африки СПГ, сырой нефти и нефтепродуктов. Россия готова помочь с развитием сельскохозяйственной отрасли в самой Африке и готова передать нашим друзьям все необходимые технологии.

Помимо этого, как сообщил лидер страны, Россия планирует открыть в Африке филиалы своих вузов. Мы готовы создать в Африке школы, где будет изучаться русский язык и преподавать будут также на нём. Однозначно, все эти проекты говорят о крепких дружественных отношениях, между Россией и Африкой. Будем надеяться, что наша страна поможет Африканскому континенту расцвести.