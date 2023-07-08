Добрый день, дорогой читатель!

В этой статье я хочу рассказать Вам об интересном случае из моей практики системного администратора. К наступающему 2020 году мною было принято решение об обновлении своего домашнего компьютера. В это время многие "блогеры" на одном известном ресурсе рвали на себе рубахи с выкриками "Xeon - сила!". А я, по сути своей, не игроман, но иногда пострелять в Fac Cry 5 люблю (как по мне, одна из лучших игр последних лет, ИМХО).

В связи с этим мною было принято решении о сборке компьютера на базе китайской материнской платы и процессора Xeon.

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В итоге получилась следующая конфигурация:

Huananzhi X99 F8, Xeon E5 2680v3, Tanbassh DDR4 (8*8Гб), Nvidia GeForce RTX 3070TI.

Как по мне, данная сборка имеет право быть. Она меня полностью устраивала 3,5 года. Всё работало отлично и не было никаких проблем. Естественно по прошествии пары недель после сборки был произведён unlock турбобуста со всеми вытекающими.

Переходим к итоговой сути моего повествования))).

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Я, как и 90% всех ITшников, по сути своей, немного ленивый человек. Поэтому я всегда поддерживаю любую автоматизацию процесса установок и обновление.

В связи с этим, чёрт меня дёрнул, установить Driver Booster, для автоматической установки драйверов. Пошуршал он минут 30, установил драйвера и попросился на перезагрузку. "Ну что ж, валяй" - подумал я.

Перезагрузка и "вуа-ля"! BIOS мёртв, на пост коде "FF". Несколько перезагрузок и никаких изменений.

"Облегчил себе работу и время сэкономил, молодец" - подумал я, попутно штудируя всем известную барахолку на предмет покупки программатора для оживления всей этой "шайтанмашины").

Через 30 минут я уже бежал к продавцу для покупки программатора с прищепкой. Чтобы добраться до флешки биоса, пришлось снять радиатор южного моста.

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На фото радиатор уже снят и появился доступ для прищепки программатора к флэшке биоса. Биос был перепрошит и всё отлично заработало.

Один нюанс: радиатор моста прилегал к чипу с помощью термопрокладки. Когда собирал, положил термопасту, потому что прокладок нужной толщины у меня не было, а старая была сильно продавлена.

Так что основная мысль данной статьи: автоматизация - это не всегда благо!)

Буду рад услышать Ваше мнение.