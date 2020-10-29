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Многие из тех, кто пристально наблюдал за ходом истории с запуском российских продаж RTX 3000 в референсном дизайне, в очередной раз убедились сегодня в неспособности Nvidia обеспечить наличие видеокарт на сайте к анонсам. Но для начала необходимо вспомнить, с чего все начиналось и почему данное утверждение справедливо.

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Сразу же в день анонса новой линейки видеокарт Ampere, первого сентября, стали известны даты продаж Founders Edition в лице GeForce RTX 3080 и 3090. На 17-ое сентября GPU гигантом были запланированы иностранные продажи и с 6-го октября видео ускорители ожидались в доступности на российском сайте. Как всем уже известно, сентябрьский запуск провалился с треском, оставив в недоумении тысячи раздосадованных покупателей. Представители корпорации сослались на якобы невероятный спрос, который превзошел все ожидания аналитиков, а также сетовали на то, что сайт был не готов к высокому наплыву пользователей, в результате чего многие попросту не могли перейти на ресурс.

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Впоследствии опираясь на цифры поставок нескольких магазинов, стало ясно, что компания многого не договаривает, так как по состоянию на сегодняшний день во всем мире реализовано всего несколько тысяч карт, а партнеры Nvidia не способны поставить магазинам даже скромное количество единиц товара для покрытия спроса. Дальнейшая реакция Nvidia вызывает не меньше вопросов. В течение двух недель после катастрофы с первой датой запуска компания игнорировала вероятность аналогичного сценария в России и всего за несколько дней до шестого октября удалила информацию о сроках реализации RTX 3000 без каких-либо комментариев.

Некоторые из оформивших на сайте подписку на оповещение о поступлении товара выяснили в телефонной беседе с сотрудниками российского офиса, что видеокарт в наличии нет и не было, а заявки на оповещение аннулированы. Однако всплывшие в социальных сетях фотографии свежекупленных эталонных решений и надежная информация от источника авторитетного ресурса PRO Hi-Tech говорили об обратном. Пускай и ничтожно мало, всего 50 видеокарт FE, но все же были ввезены в РФ. Часть экземпляров передали в состав систем в сборе, часть продали необъяснимым путем, хотя один из владельцев RTX 3090 сообщает, что товар был отпущен после того, как он написал в день анонса дистрибьютору с просьбой брони. Получается для одних возможность была, а для других нет. В результате Nvidia обвинили в махинациях.

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Градус негодования вынудил российское представительство дать комментарий. Ирина Шеховцова (PR, Nvidia РФ) сообщила о подготовке альтернативной площадки для продажи Founders Edition в конце октября, анонс которой должен был состояться в группе вконтакте. Вместо официальных извинений и формирования очереди среди подавших заявки на поступление товара компания решила устроить форменные бега наперегонки в условиях дефицита, что многое говорит о профессиональной репутации.

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28 октября на электронные адреса покупателей стала поступать официальная информация о времени и месте продаж. Сегодня, 29 октября, в 16 часов по московскому времени с сайта Nvidia можно было узнать о наличии референсных карт RTX 3070/80/90 и приобрести их с переходом в онлайн-магазин компании DiHouse на площадке AliExpress. Автор новости решил выяснить возможность приобретения хотя бы одной из карт, записав 12-ти минутное видео с обновлением страницы сайта на предмет проверки наличия ГПУ. Интервал обновления составлял от 1 до 10 секунд и стартовал ровно в 16:00. Информации о наличии так и не появилось. В 16:14 линк на сайт партнерского магазина наконец стал отображаться в выпадающем окне и конечно же весь товар по рекомендованной цене (3070/80/90 FE) якобы закончился, чего нельзя было сказать о партнерских картах в других представленных сетях. Оно и понятно. Например, Asus TUF RTX 3080 предлагалась за каких-то 105 тысяч рублей при цене в 800$.

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Сложившийся за последние два месяца негативный имидж Nvidia прозрачно говорит о том, как нельзя поступать со своими покупателями. После минувшей презентации новых карт AMD на архитектуре RDNA2 десятки тысяч лояльных геймеров со всего мира всерьез задумались о том, чтобы отдать свои деньги за многообещающий продукт конкурента, несмотря на любые незначительные компромиссы в быстродействии. На бумаге все выглядит значительно привлекательнее "вакуумных" Ampere. Многим не хочется поддерживать финансовый рост рыночного игрока, считающего себя выше клиента и позволяющего себе столь небрежное отношение к проблеме поставок и обратной связи с коммьюнити. В ближайшие недели станет известна реальная производительность старших GPU Radeon и кто знает, возможно для товара и запачканной репутации Nvidia наступят темные времена. Вполне заслуженно, впрочем.