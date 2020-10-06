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Буквально вчера глава Nvidia без какой-либо осторожности заявил о том, что серия видеокарт Ampere останется в дефиците до начала следующего года, чем ошарашил многих потенциальных покупателей. Дженсен тактично умолчал о состоянии дефицита, поэтому нельзя с точной уверенностью сказать о степени катастрофы с запуском новых GPU. Вполне возможно в ближайшие три месяца будет реализовано всего несколько сотен видеоускорителей, включая партнерские решения. Примерно столько по предположительной оценке продано магазинами по всему миру за минувшие три недели, с момента запуска продаж 17 сентября.

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На сегодняшний день, 6 октября, Nvidia был запланирован старт продаж референсных карт в России, о чем свидетельствовала информация официального сайта сразу же после анонса 1 сентября. Однако внимательные пользователи обратили внимание, что 3 октября любое упоминание о сроках доступности RTX 3080 попросту исчезло и не вернулось на страницы магазина производителя. Возможно компания намеревается повторить удобный трюк, готовя заявление о том, что всю партию раскупили за минуту, превысив все мыслимые показатели спроса, но на момент написания статьи карты даже не поступили в реализацию, чтобы успеть магическим образом пропасть.

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В настоящий момент Nvidia никак не комментирует ситуацию, чем провоцирует всплеск недовольства в том числе среди самых лояльных потребителей. По неподтвержденной информации стратегия корпорации направлена на сдерживание продаж и увеличение ажиотажа до появления конкурентных решений AMD в ноябре. Поэтому раньше января 2021 года насыщения рынка GPU Ampere ожидать не следует.