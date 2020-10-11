Магазины не получают и десятой доли желаемого количества видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30
Глава NVIDIA со всей ответственностью к началу октября заявил, что насытить спрос на видеокарты серии GeForce RTX 30 компании не удастся до начала следующего года. На страницах Reddit обсуждается опубликованная одним норвежским магазином статистика, позволяющая сравнить количество заказанных продавцами и покупателями видеокарт с количеством фактически отгруженных изделий серии GeForce RTX 30.
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Начнём с того, что конкретный магазин по отдельным наименованиям пытался заказать до двух тысяч экземпляров видеокарт, в большинстве случаев такого количества хватило бы для покрытия спроса с запасом, но проблема заключается в том, что магазином получено очень скромное количество видеокарт. В отдельных случаях оно не превышает десятой доли требуемого объёма. По некоторым моделям видеокарт поставки не осуществлялись вовсе, а удовлетворить реальный спрос удалось только по двум позициям производства Gigabyte и MSI. В других торговых точках ситуация может отличаться на уровне нюансов, но вряд ли можно говорить о радикальных отличиях.
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