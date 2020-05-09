В начале прошлого года LG Electronics анонсировала обновленную серию 4K OLED телевизоров, представленную шестью моделями разного ценового диапазона. Продажи стартовали в мае и уже в сентябре компания объявила если не о главном, то об очень важном преимуществе перед своими конкурентами - соглашении с Nvidia о реализации G-Sync. Это стало возможно благодаря внедрению нового интерфейса HDMI 2.1 с технологией VRR (Variable Refresh Rate).

Изначально совместимость предполагалась с лишь некоторыми моделями, однако в ноябре владельцам стало поступать программное обновление, добавившее заветную игровую функцию в весь модельный ряд OLED телевизоров LG. Таким образом, покупатели получили ультимативное игровое решение с кинотеатральным погружением. Единственное условие - для корректной работы G-Sync необходимо быть обладателем карты Nvidia RTX.

По состоянию на май 2020 года стоимость сертифицированной модели LG OLED55C9PLA опустилась в московских магазинах со 160 до 103 тысяч рублей, что эквивалентно 1400$ и ощутимо дешевле старшего LED телевизора Samsung, а также OLED панелей Sony с более скромным функционалом. Учитывая стартовую стоимость в 2500$ , можно уверенно говорить о возросшей привлекательности модели к приобретению.

Среди основных достоинств следует выделить наличие полноценной 10-ти битной 4K OLED матрицы с частотой развертки 120 Гц, поддержку форматов Dolby Vision, HDR10, Advanced HDR, HDR10 Pro, технологии звучания Dolby Atmos и наличие HDMI 2.1 с G-Sync. Apple HomeKit и AirPlay 2 позволяют осуществлять управление через голосовые команды Siri и получать доступ к мультимедиа файлам с устройств Apple напрямую с телевизора.

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Профильные ресурсы в лице экспертов Rtings и HDTVtest единогласно отмечают в C9 первоклассную обработку тонов в темных сценах, минимальный отклик в 6.6 мс при разрешении 1440p/120 Гц, абсолютные углы обзора и отзывчивый интерфейс. Если вы предпочитаете иммерсивный гейминг с геймпадом и задумываетесь о покупке качественного ТВ для универсального использования, стоит обратить внимание на пока еще действующее предложение.