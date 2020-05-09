Игровой 4К OLED телевизор LG с поддержкой G-Sync и 120 Гц потерял в цене более 50 тысяч рублей
В начале прошлого года LG Electronics анонсировала обновленную серию 4K OLED телевизоров, представленную шестью моделями разного ценового диапазона. Продажи стартовали в мае и уже в сентябре компания объявила если не о главном, то об очень важном преимуществе перед своими конкурентами - соглашении с Nvidia о реализации G-Sync. Это стало возможно благодаря внедрению нового интерфейса HDMI 2.1 с технологией VRR (Variable Refresh Rate).
Среди основных достоинств следует выделить наличие полноценной 10-ти битной 4K OLED матрицы с частотой развертки 120 Гц, поддержку форматов Dolby Vision, HDR10, Advanced HDR, HDR10 Pro, технологии звучания Dolby Atmos и наличие HDMI 2.1 с G-Sync. Apple HomeKit и AirPlay 2 позволяют осуществлять управление через голосовые команды Siri и получать доступ к мультимедиа файлам с устройств Apple напрямую с телевизора.
рекламаПрофильные ресурсы в лице экспертов Rtings и HDTVtest единогласно отмечают в C9 первоклассную обработку тонов в темных сценах, минимальный отклик в 6.6 мс при разрешении 1440p/120 Гц, абсолютные углы обзора и отзывчивый интерфейс. Если вы предпочитаете иммерсивный гейминг с геймпадом и задумываетесь о покупке качественного ТВ для универсального использования, стоит обратить внимание на пока еще действующее предложение.
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