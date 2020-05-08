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Ранним утром четверга официальный твиттер Xbox опубликовал сообщение следующего содержания: "Каждая игра, которую вы увидите завтра на Inside Xbox, будет оптимизирована для Xbox Seires X. Спойлеры, вы будете часто видеть этот значок".

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Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) Bright Memory Infinite (FYQD-Studio) Call of the Sea (Out of the Blue) Chorus (Deep Silver Fishlabs) DiRT 5 (Codemasters) Madden NFL 21 (EA Tiburon) Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment) Scorn (Ebb Software) Second Extinction (Systemic Reaction) The Ascent (Neon Giant) The Medium (Bloober Team) Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Hardsuit Labs) Yakuza: Like a Dragon (Ryu Ga Gotoku Studio)

И вот, буквально недавно стали известны первые тринадцать игр из списка:





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Продемонстрированный логотип, который появится еще в ряде других не озвученных проектов, указывает на то, что разработчиками были произведены необходимые оптимизации и доработки для быстродействия игр на пике вычислительных мощностей консоли, составляющих 12 TFLOPS. Под оптимизацией понимается поддержка 4К, вплоть до 120 кадров, аппаратная трассировка лучей и быстрая загрузка с NVMe. В настоящий момент колоссальное количество студий задействовано в работе над будущими тайтлами, которые по замыслу Microsoft должны хорошо продавать Series X с момента запуска. Выход новой консоли запланирован на конец года и, согласно имеющимся данным, XBSX навяжет серьезную конкуренцию PS5.





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