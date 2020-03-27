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Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2

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Времена сейчас непростые и сидеть дома приходится больше обычного. В процессе, мне в голову пришла не очень здравая мысль, разобрать новый Xbox Elite Series 2 контроллер от Microsoft и посмотреть, что там внутри. Сразу хочу предупредить, если у вас вдруг завалялся новый геймпад за 200 долларов, и вы соберётесь его разобрать, с вероятностью в 99% вы лишитесь гарантии. Всё нижеизложенное ни коим образом не является руководством к действию. Я снимаю с себя любую ответственность за возможные проблемы и поломки, которые у вас могут возникнуть, если вы захотите разобрать этот геймпад. Более того, я настоятельно не рекомендую этого делать на всём протяжении срока гарантии.
В отличие от предыдущих моделей геймпадов XBox One, контроллер Xbox Elite Series 2 разбирается иначе. Вся лицевая часть представляет собой крышку на защёлках, которая ещё и приклеена в двух местах (но не сильно). Чтобы снять верхнюю часть, вам понадобится специальные пластиковые подцеплялки или обычная пластиковая карта\визитка. Я снял крышку с помощью пластиковой карты:

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К сожалению, процесс снятия верхней крышки я не запечатлел, но вот на этом видео видно, как это делается:

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Для того, чтобы открутит 6 винтов, которые соединяют между собой верхнюю и нижнюю часть геймпада, потребуется отвёртка типа T8 Torx Security (с дыркой). Один из винтов закрыт белой наклейкой-пломбой:

Винты откручены и основной механизма геймпада можно вытащить:

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Чтобы снять верхнюю плату, вам понадобится открутить ещё два винта, под отвёртку Torx T6:

Электроника геймпада работает на ARM-процессоре. Рядом с чипом (слева) видны два провода-антенны, один для Bluetooth, другой для собственного протокола беспроводной связи, который по сути является 5Ghz WiFi протоколом с проприетарным драйвером, стандартным для всей линейки XBox One геймпадов:

Чтобы снять верхнюю плату, помимо винтов, понадобится отцепить вышеупомянутые провода антенн:

Плюс снять грибки, которые по совместительству являются механизмом натяжения стиков. В отличие от грибков стандартных геймпадов, грибки элитного геймпада на резьбе, их нужно аккуратно открутить:

Теперь зелёная плата легко снимается:

Чтобы снять синюю печатную плату с корпуса, нужно открутить четыре винта под Torx T6. Они на фото не попали, но всё просто:

Всё. Верхняя часть геймпада разобрана:

Перейдём к нижней части контроллера, там расположен отсек с аккумулятором и механизмы фиксации курков и дополнительных кнопок. Чтобы достать аккумулятор, нужно открутить четыре винта под Torx T6 и снять крышку отсека:

Под крышкой отсека видны два круглых магнита, которые позволяют геймпаду плотнее садится на зарядную станцию:

Сам аккумулятор литий-полимерный, на 3.8В и имеет ёмкость в 2050mAh:

А это фото механизма фиксации курков, его я разбирать не стал:

Плату контактов для дополнительных лепестков-кнопок я тоже оставил в покое и снимать не стал:

Собственно, на этом всё. Как выяснилось, разобрать геймпад не так уж и сложно. Но повторюсь, подобного рода манипуляции могут оставить вас без гарантии. При обратной сборке не затягивайте винты со всей дури, вы можете легко сорвать резьбу.


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