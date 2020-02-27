Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как выбрать геймпад для вашего смартфона

для раздела Блоги
+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Снижена цена на 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

С десяток лет назад мало кто мог представить, что смартфоны могут превратиться в полноценные игровые устройства, конкурирующие с полноформатными игровыми платформами. Уделом телефонов тогда, были простенькие казуальные игры. Но время идёт, и на сегодняшний день ситуация изменилась кардинально. Мобильный гейминг стал крайне популярной и прибыльной индустрией, а в мобильных ОС появилась полноценная поддержка игровых контроллеров. Давайте же попробуем разобраться, что наиболее важно при выборе контроллера для смартфона.

Интерфейс подключения

Если вы планируете подружить геймпад со своим мобильным устройством, в первую очередь нужно обратить внимание на поддержку игровым контроллером подключения по Bluetooth. Конечно, вы можете подключить проводной геймпад к телефону, через переходник micro-USB - USB, или через OTG-кабель, но это сработает только с устройствами на Android. К тому же, такой способ подключения не удобен в плане эксплуатации:

реклама

Однако, если речь идёт об устройствах под управлением Android, к таким устройствам можно подключить геймпад не только с помощью Bluetooth и проводного соединения, но и с помощью проприетарного 2.4ГГц USB-приёмника из комплекта некоторых моделей беспроводных геймпадов. В таком случае можно обойтись без поддержки Bluetooth, но и такой способ подключения не совсем удобен, ведь вам понадобится дополнительный переходник или OTG-кабель. А если говорить о подключении геймпадов к устройствам на iOS, к этой мобильной платформе геймпады можно подключать только по Bluetooth. Без вариантов.

реклама

Поэтому, для подключения игрового контроллера к смартфону или планшету, Bluetooth - наше всё:

реклама

Совместимость

реклама


Android: совместимость игрового контроллера с устройствами на Android зависит от версии ОС, прошивки, вендора и погоды на Марсе. Но в большинстве случаев, начиная с Android версии 8.0 и старше, любой геймпад с поддержкой Bluetooth будет корректно работать с вашим смартфоном и определяться в играх, при условии, что в них есть поддержка управления с помощью контроллера. Тем не менее, перед покупкой геймпада, имеет смысл изучить вопрос его совместимости с вашей моделью смартфона/планшета или прихватить смартфон/планшет в магазин и проверить совместимость на месте. Мало ли...

iOS: с iOS дело обстоит похуже. На сегодняшний день, полноценной поддержкой в iOS и iPadOS наделены геймпады следующих вендоров: Gamevice, Steelseries (не все), Microsoft (XBox One геймпад с поддержкой Bluetooth, в iOS 13 и старше), Sony (DUALSHOCK 4, в iOS 13 и старше) и ещё целый ряд геймпадов из Китая, из более менее известных - геймпады Gamesir (не все). MFI (Made for iPhone) совместимые геймпады будут работать «из коробки» во всех играх, где есть поддержка игрового контроллера:

А вот множество прочих геймпадов из поднебесной, с декларируемой ”iOS совместимостью”, как правило умеют подключаться по Bluetooth к устройствам от Apple, но не работают полноценно, как MFI совместимые девайсы. Такие геймпады определяются системой, как клавиатуры или iCade устройства, и работают в рамках собственного приложения-клиента с фиксированным набором игр, доступных только внутри приложения. К тому же, само приложение-клиент зачастую приходится качать и ставить через пятую точку. На выходе мы получаем с десяток странных игр на китайском, плюс всякое неинтересном казуальном старье из App Store. Но не факт, что даже это старьё заработает с таким геймпадом:

Отдельной строкой стоят игровые устройства, идущие в комплекте с собственным софтом для маппинга управления. Тут дела обстоят значительно интересней. За счёт маппинга у вас появляется возможность использовать такой контроллер практически в любой игре, есть в ней поддержка геймпада или её нет (об этом в конце статьи):


Steam Controller: совместим и с iOS, и с Android, но только в рамках собственного приложения Steam Link, позволяющего стримить игры с ПК на экран смартфона или планшета. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Кому интересно, вот тут об этом изложено подробней. Всерьёз рассматривать Steam Controller для полноценного мобильного гейминга не приходится, но в рамках собственного приложения контроллер работает отлично:

Держатели для смартфона

Без таких приспособлений играть геймпадом в игры на телефоне неудобно. Если вы выбираете геймпад с прицелом на мобильный гейминг, важно чтобы возможность крепить смартфон была "из коробки". Впрочем, на Али можно найти "держалки" для любого геймпада, но придётся подождать доставки. Варианты крепления телефона бывают: в виде отдельного, съёмного держателя:

непосредственно самого геймпада, выступающего в роли держателя:

или крепления типа зажим, для моно-геймпадов:

Маппинговые сервисы

Относительное новое явление в индустрии мобильных игр. Отчасти, такие приложения можно считать читерскими. Они нужны для игр, в которых нет поддержки геймпадов вовсе. С помощью маппинга, в таких играх можно полноценно задействовать не только геймпады, но и клавиатуры с мышью (с помощью специального адаптера). В приложениях-клиентах от производителя поддерживаются геймпады только собственного производства. Совместимости с геймпадами сторонних вендоров в них нет. Но для Android всё же есть одно универсальное приложение-маппер - Octopus. Возможно есть и другие, но я знаю только про это. Под iOS универсального приложения точно нет. Для понимания, как это работает, вот вам пара примеров настройки маппинга через сервис Flydigi Flashplay™ для геймпадов одноименного бренда:

А так всё это выглядит непосредственно в процессе игры:


Ретро гейминг

Для платформы Android существует множество эмуляторов старых игровых консолей. Вот те, которыми пользуюсь я:

John SNES (Super Nintendo);
John NES (Nintendo Entertainment System, Dandy);
MAME4droid (Multiple Arcade Machine Emulator);
PPSSPP - PSP emulator (PlayStation Portable);
ePSXe (PlayStation One);
Colleen (Atari 8Bit: 400, 800, XL and XE series);
- Genplusdroid (Sega MegaDrive/Sega Genesis).

Пример игры в контру через эмулятор NES:

Лично для меня, эмуляторы старых консолей - это наиболее подходящая область применения для связки телефон-геймпад. В полноформатные игры я предпочитаю играть на ПК, сидя перед экраном нормального размера. Но конечно же - это вопрос дискуссионный. 

Для более подробного ознакомления с вопросом, в теме по геймпадам есть ссылки на обзоры некоторых приведённых в статье для примера устройств.

Всем Ку!



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

android ios геймпад контроллер
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
38
Rage 2: сравниваем производительность видеокарт в релизной и последней версиях игры
19
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
7
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
52
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
117
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
116
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
124
Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450
6
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
34

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 124
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 117
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Обзор корпуса Fractal Design Define 7
20 февраля 2020 116
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
17 февраля 2020 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
183
Microsoft ищет талантливого программиста, который починит Windows 10
59
Nvidia подключила ИИ, увеличив fps в играх на 30-40% – разрыв в производительности между Nvidia и AMD снова увеличился
+
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike
46
Аналитик назвал точную дату анонса видеокарты GeForce RTX 3080 Ti на архитектуре NVIDIA Ampere
62
Новая Windows 10 версии 2004 официально доступна для скачивания
22
10-нм настольные процессоры Intel могут задержаться до 2023 года – AMD переходит на 5-нм в 2021 году
148
Новейший процессор AMD оказался представителем 12-нм семейства Pinnacle Ridge
5
LG Q51 представлен официально: Helio P22, NFC и Android 10 за 260 долларов
3
NVIDIA разыгрывает самую производительную видеокарту Titan RTX стоимостью 2 500 долларов
+
Спецификации материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии для процессоров 10-го поколения (Comet Lake-S) появились в сети
62
NVIDIA показала процесс распаковки GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
49
AMD начала продавать процессор Ryzen 3 2300X
7
Новая версия графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project выйдет в следующем месяце
10
Xiaomi Mi Note 10 в России доступен со скидкой и наушникам Mi True Wireless Earbuds в подарок
4
Слухи о видеокарте AMD Radeon RX 5950 XT Big Navi оказались ложными
16
Акции AMD, Intel и NVIDIA продолжают стремительное падение
31
NVIDIA привлекает внимание к GTC 2020 при помощи бесплатной TITAN RTX
6
Один из самых быстрых игровых мониторов в мире Agon AG273QZ с откликом 0,5 мс и частотой 240 Гц представила AOC
16
Проблемы с производством базовых компонентов приведут к удорожанию всей электроники
112

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X
38
В погоне за производительностью: видеокарты – февраль 2020
14
35 Новых компьютерных корпусов 2020 года
27
Обзор и тестирование Deepcool REDHAT - не "топ за свои деньги", а просто "шляпа"
116
i7 2700K 5GHz - Sandy Bridge "на максималках"
+
Как выбрать геймпад для вашего смартфона
+

Сейчас обсуждают

Bender Rodriguez
16:59
нет в хбм микросхем на 6ГБ, википедия говорит, что 2ГБ микросхема.
SK Hynix отрицает свою причастность к утечке данных про флагманскую видеокарту AMD Navi
Сильвестр с талоном
16:58
Буду менять комп ориентировочно в середине 2021, там посмотрим, что будет в наличии, то и возьму. Топ, конечно же)))
Спецификации материнских плат на базе чипсетов Intel 400-й серии для процессоров 10-го поколения (Comet Lake-S) появились в сети
Steve Martin
16:58
Boyan maker
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400 не смог обойти AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark Fire Strike
TNT
16:57
Да, посмотрел. Те, что вверх пошли с связаны с ожогами, например, не с лечением заболеваний. Наверное, я неправ. Не очень в них шарю - я, как положено, закупился интелами, АМД, нвидиями, микрософтами ...
Акции AMD, Intel и NVIDIA продолжают стремительное падение
Adam Smith
16:53
валежник, у них хаты дороже чем у тебя в Москве
Проблемы с производством базовых компонентов приведут к удорожанию всей электроники
ego0550
16:53
Сколько там производственных мощностей у тех TSMC? Они и 20% объемов продаж интел не смогут обеспечить.
10-нм настольные процессоры Intel могут задержаться до 2023 года – AMD переходит на 5-нм в 2021 году
V.L.A.D.L.E.N
16:50
Люблю я женщин рыжих, нахальных и бесстыжих.
PC-версию Horizon Zero Dawn заметили на сайте французского отделения Amazon
TNT
16:49
От короны умерло 2.5 тыщи из 80. Это полмиллиона смертей на 16 миллионов От Гриппа 20000 или 16 миллионов. Очень разный масштаб. Конечно, стоит принять во внимание, что от короны умирает много от осл...
Акции AMD, Intel и NVIDIA продолжают стремительное падение
Антон Желакович
16:49
И за скобками оставляют то, что у 9700к есть видеоядро, которое денег стоит. А так же если разгон не цель - как в тесте, то 9700F будет мизерно дороже 3700х, а частоты по всем ядрам он будет брать бол...
Лучший игровой процессор за разумные деньги: Intel Core i7-9700K против AMD Ryzen 7 3700X против 3800X от экспертов hardwaretimes
Crash
16:48
Не позорьтесь!
SK Hynix отрицает свою причастность к утечке данных про флагманскую видеокарту AMD Navi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем