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С десяток лет назад мало кто мог представить, что смартфоны могут превратиться в полноценные игровые устройства, конкурирующие с полноформатными игровыми платформами. Уделом телефонов тогда, были простенькие казуальные игры. Но время идёт, и на сегодняшний день ситуация изменилась кардинально. Мобильный гейминг стал крайне популярной и прибыльной индустрией, а в мобильных ОС появилась полноценная поддержка игровых контроллеров. Давайте же попробуем разобраться, что наиболее важно при выборе контроллера для смартфона.Если вы планируете подружить геймпад со своим мобильным устройством, в первую очередь нужно обратить внимание на поддержку игровым контроллером подключения по Bluetooth. Конечно, вы можете подключить проводной геймпад к телефону, через переходник micro-USB - USB, или через OTG-кабель, но это сработает только с устройствами на Android. К тому же, такой способ подключения не удобен в плане эксплуатации:

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Однако, если речь идёт об устройствах под управлением Android, к таким устройствам можно подключить геймпад не только с помощью Bluetooth и проводного соединения, но и с помощью проприетарного 2.4ГГц USB-приёмника из комплекта некоторых моделей беспроводных геймпадов. В таком случае можно обойтись без поддержки Bluetooth, но и такой способ подключения не совсем удобен, ведь вам понадобится дополнительный переходник или OTG-кабель. А если говорить о подключении геймпадов к устройствам на iOS, к этой мобильной платформе геймпады можно подключать только по Bluetooth. Без вариантов.

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Поэтому, для подключения игрового контроллера к смартфону или планшету, Bluetooth - наше всё:

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Совместимость

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совместимость игрового контроллера с устройствами на Android зависит от версии ОС, прошивки, вендора и погоды на Марсе. Но в большинстве случаев, начиная с Android версии 8.0 и старше, любой геймпад с поддержкой Bluetooth будет корректно работать с вашим смартфоном и определяться в играх, при условии, что в них есть поддержка управления с помощью контроллера. Тем не менее, перед покупкой геймпада, имеет смысл изучить вопрос его совместимости с вашей моделью смартфона/планшета или прихватить смартфон/планшет в магазин и проверить совместимость на месте. Мало ли...

iOS: с iOS дело обстоит похуже. На сегодняшний день, полноценной поддержкой в iOS и iPadOS наделены геймпады следующих вендоров: Gamevice, Steelseries (не все), Microsoft (XBox One геймпад с поддержкой Bluetooth, в iOS 13 и старше), Sony (DUALSHOCK 4, в iOS 13 и старше) и ещё целый ряд геймпадов из Китая, из более менее известных - геймпады Gamesir (не все). MFI (Made for iPhone) совместимые геймпады будут работать «из коробки» во всех играх, где есть поддержка игрового контроллера:

А вот множество прочих геймпадов из поднебесной, с декларируемой ”iOS совместимостью”, как правило умеют подключаться по Bluetooth к устройствам от Apple, но не работают полноценно, как MFI совместимые девайсы. Такие геймпады определяются системой, как клавиатуры или iCade устройства, и работают в рамках собственного приложения-клиента с фиксированным набором игр, доступных только внутри приложения. К тому же, само приложение-клиент зачастую приходится качать и ставить через пятую точку. На выходе мы получаем с десяток странных игр на китайском, плюс всякое неинтересном казуальном старье из App Store. Но не факт, что даже это старьё заработает с таким геймпадом:

Отдельной строкой стоят игровые устройства, идущие в комплекте с собственным софтом для маппинга управления. Тут дела обстоят значительно интересней. За счёт маппинга у вас появляется возможность использовать такой контроллер практически в любой игре, есть в ней поддержка геймпада или её нет (об этом в конце статьи):



Steam Controller: совместим и с iOS, и с Android, но только в рамках собственного приложения Steam Link, позволяющего стримить игры с ПК на экран смартфона или планшета. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Кому интересно, вот тут об этом изложено подробней. Всерьёз рассматривать Steam Controller для полноценного мобильного гейминга не приходится, но в рамках собственного приложения контроллер работает отлично:

Держатели для смартфона

Без таких приспособлений играть геймпадом в игры на телефоне неудобно. Если вы выбираете геймпад с прицелом на мобильный гейминг, важно чтобы возможность крепить смартфон была "из коробки". Впрочем, на Али можно найти "держалки" для любого геймпада, но придётся подождать доставки. Варианты крепления телефона бывают: в виде отдельного, съёмного держателя:

непосредственно самого геймпада, выступающего в роли держателя:

или крепления типа зажим, для моно-геймпадов:

Маппинговые сервисы

Относительное новое явление в индустрии мобильных игр. Отчасти, такие приложения можно считать читерскими. Они нужны для игр, в которых нет поддержки геймпадов вовсе. С помощью маппинга, в таких играх можно полноценно задействовать не только геймпады, но и клавиатуры с мышью (с помощью специального адаптера). В приложениях-клиентах от производителя поддерживаются геймпады только собственного производства. Совместимости с геймпадами сторонних вендоров в них нет. Но для Android всё же есть одно универсальное приложение-маппер - Octopus. Возможно есть и другие, но я знаю только про это. Под iOS универсального приложения точно нет. Для понимания, как это работает, вот вам пара примеров настройки маппинга через сервис Flydigi Flashplay™ для геймпадов одноименного бренда:

А так всё это выглядит непосредственно в процессе игры:







Ретро гейминг

Для платформы Android существует множество эмуляторов старых игровых консолей. Вот те, которыми пользуюсь я:

- John SNES (Super Nintendo);

- John NES (Nintendo Entertainment System, Dandy);

- MAME4droid (Multiple Arcade Machine Emulator);

- PPSSPP - PSP emulator (PlayStation Portable);

- ePSXe (PlayStation One);

- Colleen (Atari 8Bit: 400, 800, XL and XE series);

- Genplusdroid (Sega MegaDrive/Sega Genesis).

Пример игры в контру через эмулятор NES:

Лично для меня, эмуляторы старых консолей - это наиболее подходящая область применения для связки телефон-геймпад. В полноформатные игры я предпочитаю играть на ПК, сидя перед экраном нормального размера. Но конечно же - это вопрос дискуссионный.

Для более подробного ознакомления с вопросом, в теме по геймпадам есть ссылки на обзоры некоторых приведённых в статье для примера устройств.



Всем Ку!







