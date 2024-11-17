Дебаг-билд попал в сеть от анонимного источника.

Сегодня в сети появился дебаг-билд Assassin's Creed: Mirage, игра полностью проходима и не содержит защиту Denuvo. Ранее сообщалось, что данный билд не содержит DLC, однако спустя некоторое время на торрент-трекерах появился подробный гайд по установке дополнений.

Как недавно выяснилось, исторический экшн от Ubisoft был не единственной игрой, чей билд без защиты Denuvo утек в сеть. Ролевой экшн Dragon's Dogma 2 от Capcom, был взломан аналогичным способом, что и Assassin's Creed: Mirage. В сеть попала дебаг-сборка версии 1.0.0.1. Это дорелизный билд, датированный 27 февраля 2024 года. Получается данная версия игры использовалась тестировщиками за месяц до релиза, который состоялся 22 марта 2024 года.

На релизе игру критиковали за плохую производительность, этот недостаток был исправлен патчами. Однако утекший в сеть билд, по очевидным причинам, не содержит даже патча первого дня, поэтому можно с уверенностью сказать, что не стоит ждать хорошей оптимизации от пиратской версии. С другой стороны в дебаг-билде Dragon's Dogma 2 отсутствует защита Denuvo, которая, как известно, негативно влияет на производительность.

Слитый в сеть билд, больше подходит для ознакомления с игрой, чем для полноценного прохождения. В любом случае, компания Capcom со временем удаляет Denuvo из своих проектов, чем и заслуживает уважение геймеров.