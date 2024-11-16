Данный билд полностью работоспособен.

В отличие от некоторых крупных компаний, Ubisoft пока остаются неизменны в своей политике относительно Denuvo - защита присутствует во всех, без исключения, проектах от этих разработчиков.

Однако в сети неожиданно появилась взломанная версия прошлогоднего ААА-хита Assassin's Creed: Mirage от французского подразделения компании базирующегося в городе Бордо. Дело в том, что от анонимного источника были получены незащищенные исполнительные файлы, которые использовались в дебаг-версии игры (режим отладки, который позволяет разработчикам и тестерам проверять игру на предмет ошибок).

Данные файлы работают с версией игры 1.0.6 от декабря 2023 года. Один из исполнительных файлов, с префиксом _mx, предназначен для запуска игры по средствам эмулятора от известного хакера под ником Goldberg. Но exe с префиксом _qx, как ни странно, вовсе не требует сторонних программ для запуска. Данный билд не включает в себя DLC, а при запуске требуется несколько раз нажать кнопку "P" на клавиатуре - чтобы закрыть дебаг информацию, но игра полностью работоспособна.

Релиз Assassin's Creed: Mirage состоялся 5 октября 2023 года. Игра получила неплохие оценки от критиков. А фанаты отмечали, что игра несмотря на ряд недостатков, действительно является возвращением к корням - как и обещали разработчики.



