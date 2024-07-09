Бьёрн Панкрац, работавший в компании 24 года, основал свою независимую студию под названием Pithead.

Легендарная немецкая компания Piranha Bytes официально прекратила свое существование. Слухи о закрытии студии появились еще в прошлом году, поскольку Embracer Group начала проводить мероприятия по сокращению расходов, что повлекло массовые увольнения и закрытие некоторых дочерних студий. В декабре того же года увольнения начались и в Piranha Bytes.

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По данным польского издания CD-Action, студия планировала отказаться от разработки третьей части Elex, и перейти на популярный сегодня движок Unreal Engine 5, который должен был послужить основой для нового проекта - мрачной фэнтези RPG в стиле "Готики". На поиски партнера у руководства Piranha Bytes ушло полгода, потенциальный инвестор был готов вложить 3 млн евро, но сделка сорвалась в последний момент, соответственно студия была закрыта оставшись без финансирования.

Однако один из создателей серии "Готика" Бьорн Панкрац (Björn Pankratz) со своей женой, Дженнифер Панкрац (Jennifer Pankratz), основал собственную независимую студию под названием Pithead Studio.

На официальном YouTube-канале новой студии появился ролик, в котором разработчики кратко рассказывают о своей карьере в Piranha Bytes, и делятся планами на будущее.



