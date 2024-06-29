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Yuri_Grant
Разработчики раскрыли подробности обновленного геймплея Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Также в сети появилась неофициальная информация по поводу даты релиза.

На японском YouTube-канале Konami, был опубликован очередной выпуск Metal Gear: Production Hotline. В этом эпизоде показали обновленную систему ранений, лечения и  камуфляжа. Разработчики подошли к реализации этих функций с большим вниманием к деталям.

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В ремейки появится множество динамических факторов влияющих на состояние камуфляжа главного героя. К примеру, упавшая листва будет прилипать к одежде, так же как и грязь. Полученный урон отображается на персонаже, отверстия от пуль и другие виды воздействия динамически появляются на одежде.

Механика лечения и ранений, тоже претерпела технологические улучшения. Все полученные повреждения обрабатываются в реальном времени и меняются в зависимости от игрового процесса. Исцеление ран в ремейке будет осуществляться схожим с оригинальной игрой образом, игроку придется применять шины для переломов, доставать пули при помощи ножа, использовать мази от ожогов, зашивать открытые раны и накладывать бинты. Но в отличие от оригинала в ремейке от ранений полученных Снейком будут появляться шрамы, которые останутся до конца прохождения.

Разработчики также показали меню камуфляжа, в ремейке игрок сможет переключаться между опциями "Униформа" и "Лицо" нажимая кнопки L1/LB и R1/RB на контроллере, в то время как в оригинальной игре приходилось выходить из одного меню, чтобы выбрать другое. 

Кроме того в игре появилась возможность передвигаться в приседе, а также двигаться при прицеливании, в оригинальном MGS3 управление не позволяло этого делать. Такие нововведения касаются нового режима (New Style), однако в игре будет режим Legacy (Наследие) позволяющий играть с камерой и управлением как в оригинале.

В рамках промо-материала продюсер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Нориаки Окамура выразил желание снова поработать с создателем серии Хидео Кодзимой. Он сказал, что для него это стало бы "воплощением мечты", хотя вероятность сотрудничества весьма маловероятна. А отвечая на вопросы фанатов он подтвердил, что над ремейком работает большая часть команды разработчиков оригинальной игры.

Авторы ремейка реализовали не мало новых возможностей осовременивающих геймплей и просто улучшающих "качество жизни". Сейчас ремейк выгляди очень многообещающе и имеет все шансы на оглушительный успех. Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ожидается в этом году, точная дата официально не сообщалась, однако неофициальные источники утверждают, что игра выйдет 17 ноября. В любом случае проект будет доступен на PC, Xbox Series X|S и Playstation 5.


#konami #игры 2024 #metal gear solid #новинки игровой индустри #хидео кодзима #metal gear solid 3 #metal gear solid delta: snake eater #mgs #metal gear solid 3 snake eater #metal gear solid delta snake eater
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