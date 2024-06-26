Для компании Saber Interactive этот проект имеет очень большое значение.

Брутальный экшн от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 готовится к выходу в начале осени этого года. Разработчики из студии Saber Interactive продолжают подогревать интерес игроков и делиться подробностями об игре. Недавно они опубликовали свежую подборку скриншотов посвященных довольно богатой системе кастомизиции, позволяющей детально настроить броню и оружие главного героя.

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На новых скриншотах изображено меню, по средствам которого игрок сможет тонко настроить внешний вид и элементы брони, такие как - шлем, наплечники, нагрудник, поножи и перчатки. Также игрокам предоставят детальную настройку оружия, включающую кастомизацию внешнего вида, дерево прокачки и выбор перков.

Ранее авторы игры, также опубликовали трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 с коротким рассказом о планете Кадаку, на которой происходит действие игры.





Издателем игры выступает французская компания Focus Entertainment, проект доступен в российском Steam, и будет содержать полную русскую локализацию (интерфейс, озвучка, субтитры). Выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 должен состояться 9 сентября (6 сентября для игроков оформивших предзаказ Gold Edition и Ultra Edition).



