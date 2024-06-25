Генеральный директор компании Такаши Кирю попытался ответить на вопрос акционеров о сотрудничестве со Sweet Baby Inc.

На недавно прошедшей встрече с акционерами Square Enix, генеральный директор компании Такаши Кирю дал ответы на актуальные вопросы. Сотрудничество издателя с компанией Sweet Baby Inc стало одной из тем, которыми заинтересовались держатели акций.

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Один из акционеров задал прямой вопрос:

"Мне нравится решение сосредоточится на качестве, а не на количестве. Я надеюсь в будущем увидеть хорошие проекты. Однако меня беспокоит тот факт, что Square Enix указана в качестве клиента канадской консалтинговой компании Sweet Baby Inc. Хотелось бы знать, что это за сделка? Можете ли вы привести примеры сотрудничества, и планируете ли продолжать его в ближайшем будущем?"

Такаши Кирю ответил на этот вопрос довольно уклончиво:

"Мне бы не хотелось вдаваться в детали относительно сотрудничества с отдельными деловыми партнерами. Мы перешли от количества к качеству, сейчас наша главная цель - создание контента, от которого игроки смогут получить удовольствие со спокойной душой, и мы должны сделать это правильно."

В сети не утихают скандалы связанные со Sweet Baby Inc и подобных ей компаний. Игроки по всему миру негативно воспринимают все, что связано с их деятельностью. Контроль над политкорректностью, который осуществляют эти компании убивает популярные франшизы. Это сильно влияет на доходы крупных студий, которые занимаются издательством и разработкой игровых проектов, очевидно, что такой расклад не устраивает акционеров.

Ранее Square Enix разрабатывала проект Forspoken под надзором британской компании Black Girl Gamers. Эта компания является аналогом Sweet Baby Inc, ее основатель активистка Джей-Энн Лопез (Jay-Ann Lopez), которая начала свою деятельность в 2015 году создав сообщество для чернокожих женщин-геймеров в социальной сети. Отличный пример сотрудничества, которое закончилось оглушительным провалом. Forspoken вышел в начале 2023 года, релиз игры остался практически не замеченным, проект получил низкие оценки от критиков и игроков, соответственно, его ждал финансовый провал.

Так, что у держателей акций есть все причины для беспокойства. Надо понимать, что Sweet Baby Inc и подобные ей компании, только начинают развиваться, под их влияние попали множество игровых проектов которые еще находятся в разработке, а также еще не анонсированы. Можно только представить, что произойдет когда прокатится волна релизов этих игр.



