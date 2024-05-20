id Software работают над проектом уже 4 года.

Новая часть легендарной серии DOOM может быть анонсирована в рамках мероприятия Summer Game Fest. Недавно об этом упомянули журналисты из британского Eurogamer. Также в сеть попала информация о недавно зарегистрированном товарном знаке IDKFA , заявка на него была подана компанией ZeniMax Media еще в январе текущего года.

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В сентябре прошлого года из утекшего в сеть документа Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission, FTC), стало ясно, что в 2024 году запланирован релиз новой части DOOM под кодовым названием Doom Year Zero.

На своей странице в Twitter, известный журналист Том Уорен (Tom Warren), также намекнул на скорый анонс следующей игры серии DOOM.

Авторитетный инсайдер под ником Nate the Hate, рассказавший о новой мультиплатформенной стратегии Microsoft, также упомянул о предстоящем анонсе новой игры от id Software.

Релиз последней на данный момент части серии - Doom Eternal состоялся в марте 2020 года, с тех пор не было никакой официальной информации касательно проекта над которым работает студия id Software.

Презентация Xbox Games Showcase пройдет 9 июня, это одна из нескольких отдельных выставок запланированных в рамках ежегодного летнего мероприятия Summer Game Fest.



