Опубликована первая часть списка участников.

Пятое по счету ежегодное мероприятие Summer Game Fest 2024 состоится в ночь с 7 на 8 июня (8 июня в 00:00 по МСК). Игровая выставка стала заменой E3 в 2020 году, организатором мероприятия выступил известный игровой журналист Джефф Кейли (Geoff Keighley). Выставка проходит в онлайн формате, эта формула несомненно является самой удобной для издателей.

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Джефф Кили опубликовал первый список участников мероприятия. В списке представлены 55 издателей и компаний, среди них платформодержатели Xbox и PlayStation, а также крупнейшие студии такие как 2К, Electronic Arts, Ubisoft, Capcom, Warner Bros Games и Sega.

Вполне вероятно, что компания 2К представит Mafia 4, об этом стало известно благодаря инсайдеру под ником Kurakasis. Также известно, что новая часть Bioshock находится в разработке, возможно 2К подробнее расскажет об этом проекте. Electronic Arts должны поделиться информацией о долгострое Dragon Age: Dreadwolf, кстати сейчас Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition раздается бесплатно в Epic Games Store. Capcom может показать многообещающий проект Pragmata.

Отдельное закрытое мероприятие для игровых журналистов и блогеров SGF Play Days пройдет с 8 по 10 июня.

Также в рамках проведения SGF будут организованы отдельные презентации партнеров, Xbox Games Showcase (9 июня), PC Gamer's showcase (9 июня) и Ubisoft Forward (10 июня).



