Утечка документа Федеральной Торговой Комиссии, указывает на разработку дочерними студиями ZeniMax Media множества будущих хитов.

В сети появился документ Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission, FTC), согласно которому компания Bethesda и другие дочерние студии ZeniMax Media работают над несколькими очень интересными проектами. Подлинность слитого в сеть документа не вызывает сомнений, поскольку это документ из суда. Он представляет собой расписание выхода новых проектов на ближайшие несколько лет.

Согласно этому документу в следующем году выходят как минимум Indiana Jones от MachineGames, ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, и дополнение для Starfield.

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В документе упомянут Doom Year Zero, этот проект должен выйти в 23-м финансовом году. С момента релиза Doom Eternal прошло уже более трех лет, а новостей касательно следующего проекта от id Software за это время, не было. Но в сети появилась новость о том, что студия разрабатывает новый движок id Tech Engine 8, скорее всего именно на нем будет создаваться новый Doom.

Так же упомянуты такие проекты как The Elder Scrolls VI, Fallot 3 Remaster, Dishonored 3 и Ghostwire: Tokyo 2. Они должны выйти в 24-м финансовом году, согласно документу, но можно с уверенностью сказать, что шестая часть The Elder Scrolls не попадает в данные сроки, поскольку разработка проекта только началась.

В списке есть несколько загадочных проектов, один из них Licensed IP Game (проект по лицензии), а так же две игры под кодовым названием Project Platinum и Project Kestrel.

Между тем, документ с планом выпуска Bethesda Softworks уже был удален, но пользователи успели сохранить изображение таблицы.

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