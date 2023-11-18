Mod Editor будет бесплатным и выйдет в 2024 году

Польская компания CD Project RED анонсировала бесплатный редактор модов для ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt.

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Утилита позволит игрокам создавать полностью новый контент или редактировать уже имеющиеся в игре квесты и остальной игровой контент. Других подробностей о редакторе пока нет, известно лишь, что его релиз назначен на 2024 год. Новые подробности относительно этой утилиты также появятся в следующем году.

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В данный момент The Witcher 3: Wild Hunt, является одной из самых популярных игр на сайте Nexusmods. Ресурс насчитывает более шести тысяч модификаций и более ста тридцати миллионов скачиваний этих модов, согласно статистике самого сайта.