Игра не требовательна к железу, в минимальных рекомендациях указано 8 гигабайт оперативной памяти и 2 гигабайта видеопамяти.

Разработчики из Sledgehammer Games совместно с Beenox представили системные требования Call of Duty: Modern Warfare III. ПК версия игры выходит в Steam и Battle.net 10 ноября.

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Системные требования представлены в виде таблицы, в игре реализована тонкая настройка качества графики. Проект поддерживает разрешение 4К и возможность игры в Ultrawide формате.

Оформившие предзаказ игроки получат ранний доступ к сюжетной кампании Modern Warfare III. Предварительная загрузка будет доступна 1 ноября в 19:00 МСК, ранний доступ откроется 2 ноября в 20:00 МСК. Предзагрузка мультиплеера и "зомби" режима стартует 8 ноября в 19:00 МСК, а полная версия игры появится в продаже 11 ноября в 07:00 МСК.

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Главным антагонистом перезапуска Call of Duty: Modern Warfare III, снова станет Владимир Макаров. Противостоять Макарову и его частной военной компании будет оперативная группа 141, во главе с Капитаном Джоном Прайсом.