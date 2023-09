Похоже производство проекта приостановили, или вовсе закрыли.

Шведская компания Embracer Group планировали выпустить ремейк Knights of the Old Republic как эксклюзив для консоли Playstation 5, но о проекте до сих пор ничего не слышно. Первоначально игру разрабатывала Aspyr Media, но позже студия была отстранена, а обязанности по производству были переданы неназванному подразделению Saber Interactive.

В данный момент, Sony постепенно удаляет любые ссылки на ремейк Knights of the Old Republic с YouTube и своих аккаунтов в социальных сетях, поскольку, похоже, вообще отрицает существование этого проекта. Самое тревожное здесь то, что японский гигант должен был стать издателем игры, так что очевидно в ходе разработки что-то пошло не так.

Официально ремейк Knights of the Old Republic не отменяли, а Embracer Group не давали по этому поводу никаких комментариев, но судя по всему проект находится в заморозке. Вряд ли в ближайшее время появится какая-то официальная информация на эту тему, но в лучшем случае придется подождать несколько лет - если предположить, что проект вообще существует.