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Первые впечатления от Witchfire

Проект от авторов Painkiller, очень удачно сочетает в себе механики и идеи Soulsborne, roguelike и даже Hunt Showdown.
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В данный момент Witchfire находится в раннем доступе, для изучения доступны всего три локации.

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Игра состоит из удачных геймплейных идей нашумевших проектов. В ее основе заложены формулы Soulsborne игр от FromSoftware, а также некоторые идеи из Hunt Showdown от Crytek

Визуальный дизайн Witchfire схож с дизайном первой и третьей Dark Souls. Также некоторые элементы игры напоминают Bloodborne, а благодаря современной графике картинка местами выглядит как ремейк Demon's Souls.

В основе Witchfire заложены как минимум несколько атрибутов, свойственных Solusborne играм и Souls-like жанру в целом.

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В игре существует аналог "душ" получаемых за уничтожение противников. В Witchfire этот ресурс называется, как ни странно - witchfire (что можно перевести как - ведьмин огонь или даже - колдовское пламя, но я решил подойти к вопросу наименее творчески и называть этот ресурс - души). 

Игрок теряет накопленные души, если персонаж погибает. Чтобы забрать их, нужно вернуться к месту гибели и активировать парящую в воздухе сферу, которая находится на месте гибели. На это действие, кстати, уходит несколько секунд, так что забрать души, лежащие в окружении врагов, зачастую не получается, а ведь противники возрождаются каждый раз, когда персонаж погибает или покидает локацию.

Witchfire сложная игра, с продуманной боевой системой. Это касается, в том числе и искусственного интеллекта. Противники нападают либо все вместе, либо по одному, но очень осторожно и в основном в тот момент, когда игрок наиболее уязвим, например при перезарядке или когда остается совсем мало здоровья. Враги, атакующие с расстояния, очень хорошо умеют держать дистанцию, но не теряются и в ближнем бою. 

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Сам протагонист, тоже имеет возможность наносить рукопашные удары, что является важной составляющей боевой системы. Несколько быстрых выстрелов, попавших в цель, выводят врагов из равновесия, это самый удачный момент для рукопашной атаки, поскольку противник находится в состоянии оглушения и получает увеличенный урон. У главного героя есть показатель выносливости (stamina), она тратится на рывки уворотов, двойные прыжки и спринт.

В Witchfire существует три типа огнестрельного оружия, для ближних, средних и дальних дистанций, это дробовики, револьверы и винтовки, соответственно. Изначально доступен только револьвер, чтобы получить остальные стволы, нужно запросить их разработку в убежище.

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Убежище - это хаб, прокачка персонажа осуществляется именно здесь. Также в убежище есть оружейная для распределения снаряжения и модификации оружия, апотекарий - место для крафта лекарств (забавно, а я всегда считал, что апотекарий - это архаичное название врачей) и магический портал в виде зеркала, через которое главный герой и получает новое снаряжение для борьбы с нечистью. 

По своей шутерной составляющей игра от The Astronauts немного похожа на Hunt Showdown. Поскольку оружие в Witchfire имеет низкую скорострельность, акцент в стрельбе сделан на точность. Кстати, прицел, как и в Hunt, находится ниже центра экрана. Дизайн оружия, анимации и звуки при стрельбе, а также импакт от выстрелов, реализованы отлично. Однако, механика стрельбы - не единственное сходство с проектом от Crytek. Сама формула, по которой осуществляется прогресс, тоже очень схожа с Hunt. Игрок отправляется в локацию, с целью убить босса или хотя бы вынести оттуда какой-нибудь полезный лут и собранные души. Выход осуществляется через различные порталы, обозначенные на карте, до которых игроку еще предстоит добраться в целости, чтобы забрать с собой "все нажитое непосильным трудом".

В игре присутствует элемент рогалика (roguelike), он заключается в случайной генерации местонахождения врагов, сундуков и лута. Так же, после зачистки врагов в точке интереса, отмеченной на карте, появляется кристалл со случайным набором скиллов. Активные скиллы действуют до тех пор, пока игрок находится на локации.

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Пока очень рано делать какие-то серьезные выводы, но по первым впечатлениям можно смело сказать, что Witchfire - довольно нетривиальная сингловая игра с отличной графикой и интересной боевой системой. В игре удачно реализовано сочетание идей Souls и Hunt. Остается ждать дальнейшего развития проекта и, соответственно, самого релиза.

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Теги

dark souls bloodborne the astronauts hunt showdown witchfire souls соулслайк превью рогалик roguelike
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