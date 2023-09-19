Автор ролика отметил сходство игры с серией Souls и сказал, что в ней хорошо реализованы некоторые идеи Escape From Tarkov.

На YouTube-канале Splattercatgaming, появился получасовой видеоролик с демонстрацией геймплея мрачного шутера Witchfire от авторов Painkiller и Bulletstorm. Разработчики из польской студии The Astronauts предоставили автору канала эксклюзивный доступ к игре.

Блогер описал проект как смесь концепций Destiny, Warhammer Fantasy, Escape from Tarkov и Dark Souls.

реклама





Фэнтези вселенная Witchfire - это мрачный постапокалиптичный мир в котором правят ведьмы превратившие людей в своих слуг-культистов. Игрок управляет одним из немногих кто избежал этой участи.

Дизайн фэнтези мира игры во многом навеян эпохой охоты на ведьм. В распоряжении игрока будет арсенал из огнестрельного оружия и магических устройств созданных в Ватикане. Задачей главного героя станет поиск и уничтожение ведьм. В игре будут присутствовать некоторые механики из souls игр, а так же roguelike элемент. Игроку предстоит исследовать открытый мир, собирать полезный лут, прокачивать персонажа и уничтожать боссов. Автор ролика отметил высокую сложность, неплохой искусственный интеллект противников и хорошую реализацию формулы Battlestate Games (авторы Escape from Tarkov).

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Witchfire появится в раннем доступе 20 сентября текущего года. Игра будет эксклюзивом Epic Games Store до сентября 2024 года.