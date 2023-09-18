Боссы Unity сильно подорвали репутацию компании, теперь вернуть доверие сообщества у них скорее всего не выйдет.

Ассет Unity Industrial Trash Pack Несколько дней назад компания Unity приняла решение ввести налог для разработчиков, использующих их движок в своих проектах. На что студии разработчиков ответили удалением из своих игр рекламных сервисов, принадлежащих Unity. Мало того, Unity потеряла нескольких сотрудников, не согласных с политикой компании. В результате этих событий руководство Unity приняло решение пересмотреть свою текущую бизнес-модель.

На официальных страницах в социальных сетях Unity опубликовали сообщение, в котором руководство компании приносит извинения перед сообществом. "Мы вас услышали" - боссы компании заверили, что прислушались к своим сотрудникам, клиентам и партнерам, они собираются внести изменения в политику и пересмотреть свое решение, объявленное во вторник относительно комиссии за использование движка Unity. Примечательно то, что никаких подробностей пока оглашено не было, но они должны появиться в ближайшие несколько дней.

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Изначально компания не собиралась идти на уступки, но ультиматум от студий, разработчиков игр и инженеров компании, отвечающих за разработку самого движка, заставил руководство изменить решение.

Даже если Unity вернется к своей прежней бизнес-модели, это не вернет им полное доверие со стороны разработчиков игр. Студии, ранее работавшие с движком Unity, не будут уверены в том, что в ближайшие годы, руководство компании не выкинет что-то подобное "налогу на установку". Теперь движок Unity будет в "черном списке" очень многих студий разработчиков.