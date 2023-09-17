Разработчики игр, использующие движок Unity, выдвинули ультиматум руководству компании

Несколько дней назад компания Unity опубликовала новые торговые соглашения. Их суть заключается в том, что разработчики игр на этом движке после пересечения определенного этапа разработки, должны будут платить "налог на установку". Как оказалось условия договора касаются не только новых игр, но и старых проектов, созданных на движке, каждое новое скачивание которых обязывает разработчиков доплачивать комиссию в размере от 0.15$ до 0.02$ в копилку Unity.

Причем сами Unity признаются, что не знают как будут проверять количество скачиваний, поскольку скрытые системы по отслеживанию запрещены в США и Европе. Мало того, они ещё и запретили использовать движок Unity в офлайн-режиме, так что теперь, по всей видимости, придется каждый раз заходить в аккаунт Unity ID.

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Естественно, эта ситуация вызывала волну вполне закономерного возмущения среди разработчиков игр. Несколько студий выдвинули ультиматум, а разработчики приняли решение удалять рекламные сервисы компании Unity (ironSource и Unity Ads), до тех пор, пока руководство компании не откажется от "налога на установку" или полностью не пересмотрит эту систему.

На данный момент в этой инициативе приняли участие такие компании, как Azur Games, Voodoo, Century Games, SayGames, CrazyLabs, Original Games, Ducky, Homa, Burny Games, Inspired Square, Geisha Tokyo, Tatsumaki Games, Supercent, Playgendary и New Story, но скорее всего в ближайшее время к ним примкнут еще несколько студий.