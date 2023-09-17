Руководство Unity увлеклось в своем желании больших прибылей и похоже загубило компанию

Ранее стало известно, что в знак несогласия с "налогом на установку" объявленного Unity, разработчики игр на этом движке начали удалять рекламные сервисы этой компании из своих проектов.

Последствия решения Unity по налогу для разработчиков оказались губительными для компании, поскольку ее сотрудники начали увольняться. Как признался один из, уже бывших сотрудников Unity, решение руководства по внедрению "налога на установку" стало неожиданным даже для них самих.

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Теперь движок Unity, считается разработчиками игр потенциально опасным (в финансовом плане) при создании проектов на его основе. Представитель Grizzly Games считает, что компания Unity утратила всеобщее доверие, а использование их движка сопряжено с определенными рисками, поэтому возможность использования его в разработке новых проектов полностью исключена.

Бывший сотрудник Unity Джоно Форбс (Jono Forbes) рассказал о том, что он и его коллеги были категорически против решения руководства компании. Боссы Unity заверяли сотрудников, что окончательное решение по поводу налога еще не принято и что этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем. Но руководство компании сделало объявление о "налоге на установку" не предупредив сотрудников и без их согласия.

Обычная ситуация, когда руководство больших компаний не прислушивается к сотрудникам рангом пониже. Но в данном случае это является критической ошибкой, последствия которой будет очень дорого стоить компании Unity.

Под удар в основном попадают независимые разработчики. Как ситуация скажется на инди-сегменте видеоигровой индустрии, будет видно, но во всяком случае у движка Unity есть альтернатива в виде Unreal Engine 5 от Epic Games.