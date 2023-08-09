Разработчики не могут поддерживать интерес игроков к Diablo 4.

С момента релиза Diablo 4 прошло два месяца. Игра теряет 87% своей ежедневной пиковой аудитории и этот показатель продолжает увеличиваться.

В момент запуска за игрой следило порядка 937 тыс. зрителей на площадке Twitch, этот показатель опустился до 12,2 тыс. в пике на сегодня. Дело в том, что Diablo 4 не однопользовательская игра, а крупнобюджетный онлайн проект являющийся частью легендарной франшизы, от не менее легендарной студии разработчиков Blizzard. Для игры такого масштаба, учитывая что Diablo 4 - это живой сервис, поддерживаемый разработчиками, эти показатели являются практически катастрофой. Менее трех недель назад был запущен 1 сезон, но это не помогло разработчикам вернуть интерес аудитории.

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Предполагалось, что этот сезон продлится 3 месяца, а он сократился с 278 тыс. до> 12,2 тыс. менее чем за 3 недели. Помимо падения интереса у обычных зрителей, также произошло падение поисковых запросов, связанных с игрой, по иронии судьбы, интерес к поиску тоже снизился - на 87%.

Возможности подсчитать количество активных игроков в Diablo 4, к сожалению, нет. Но такое сильное и интенсивное снижение интереса к данному проекту, о многом говорит. Осенью этого года состоится запуск 2 сезона, который должен привлечь внимание аудитории. Тем не менее будущее Diablo 4, уже не вызывает особого энтузиазма, особенно если учитывать оценки и комментарии игроков забросивших игру.