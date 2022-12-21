За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Приветствую тебя уважаемый читатель!

реклама

Долгое время я чистил Пк " воздухом изо рта ". И я решил с этим надо заканчивать. Так как я курю, и у меня лёгкие уже не такие как у спортсмена. И порой после очередной чистки Пк у меня стала появляться отдышка и мутнеть в глазах. И мной было принято решение что эту грязную работу должна выполнять техника.

Начал " Яндексить" баллончики со сжатым воздухом. но ценник меня прям поверг в шок. 300 рублей за баллончик. Я подумал что это несерьёзно и выкинул идею с баллончиками из головы.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

И я наткнулся в популярном Интернет-магазин Wildberries на это прекрасную вещь. Почитал отзывы, там все как обычно: 50/50 ( ну как и на любой нормальный товар. Айфон не в счёт , он идеален.

Цена была очень привлекательная ( 900 руб) и я тут начал думать.... 3-и баллончика со сжатым воздухом купить или эту чудо машину. Здравый смысл победил. Встречайте:

реклама

Электрическая воздуходувка DEKO DKBL1100

Чёрная насадка снимается. Так как воздуходувка DEKO DKBL1100 может работать в 2-ух режимах . На вдув и выдув. В руке сидит очень удобно.

.Вид с другой стороны. Выглядит качественно и надежно:

Мощность можно регулировать колесиком, оно очень удобно расположено и без никаких проблем большим пальцем можно регулировать обороты прям во время работы. Максимальный режим 6-ой:

реклама

Кстати в основном кто ставили плохие звезды на этот аппараты, жаловались что у него короткий провод! Я бы так не сказал, длина провода 170см. Мне этого хватает с лихвой! Вот так и покупай по отзывам(

Вот поближе:

Электрической воздуходувкой DEKO DKBL1100 я полностью доволен. Она все свои 900 рублей отрабатывает свои функции. Или уже отработала?! Я уже 4 раза чистил свой персональный компьютер... сколько там у спецов чистка ПК стоит?!

реклама

Видео с работой в различных режимах :





В итоге я очень доволен! К покупке рекомендую, но не дороже 1000 р.

Всем удачи и пока.



