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Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100

Баллончики со сжатым воздухом порой неэффективны, и в них очень быстро заканчивает сжатый воздух. И я решил приобрести Электрическую воздуходувку DEKO DKBL1100 для чистки персонального компьютера.
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Долгое время я чистил Пк " воздухом изо рта ". И я решил с этим надо заканчивать. Так как я курю, и у меня лёгкие уже не такие как  у спортсмена. И порой после очередной чистки Пк у меня стала появляться отдышка и мутнеть в глазах. И мной было принято решение что эту грязную работу должна выполнять техника.

Начал " Яндексить" баллончики со сжатым воздухом. но ценник меня прям поверг в шок. 300 рублей за баллончик. Я подумал что это несерьёзно и выкинул идею с баллончиками из головы. 

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И я наткнулся в популярном Интернет-магазин Wildberries на это прекрасную вещь. Почитал отзывы, там все как обычно: 50/50 ( ну как и на любой нормальный товар. Айфон не в счёт , он идеален. 

Цена была очень привлекательная ( 900 руб) и я тут начал думать.... 3-и баллончика со сжатым воздухом купить или эту чудо машину. Здравый смысл победил. Встречайте: 

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                                                  Электрическая воздуходувка DEKO DKBL1100

Чёрная насадка снимается. Так как воздуходувка DEKO DKBL1100 может работать в 2-ух режимах . На вдув и выдув. В руке сидит очень удобно.
.Вид с другой стороны. Выглядит качественно и надежно:

Мощность можно регулировать колесиком, оно очень удобно расположено и без никаких проблем большим пальцем можно регулировать  обороты прям во время работы. Максимальный режим 6-ой:

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Кстати в основном кто ставили плохие звезды на этот аппараты,  жаловались что у него короткий провод! Я  бы так не сказал, длина провода 170см. Мне этого хватает с лихвой!  Вот так и покупай по отзывам(

Вот поближе:

Электрической воздуходувкой DEKO DKBL1100 я полностью доволен. Она все свои 900 рублей отрабатывает свои функции. Или уже отработала?! Я уже 4 раза чистил свой персональный компьютер... сколько там у спецов чистка ПК стоит?!

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Видео с работой в различных режимах :


В итоге я очень доволен! К покупке рекомендую, но не дороже 1000 р.

Всем удачи и пока.


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