Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
Приветствую тебя уважаемый читатель!
реклама
Долгое время я чистил Пк " воздухом изо рта ". И я решил с этим надо заканчивать. Так как я курю, и у меня лёгкие уже не такие как у спортсмена. И порой после очередной чистки Пк у меня стала появляться отдышка и мутнеть в глазах. И мной было принято решение что эту грязную работу должна выполнять техника.
Начал " Яндексить" баллончики со сжатым воздухом. но ценник меня прям поверг в шок. 300 рублей за баллончик. Я подумал что это несерьёзно и выкинул идею с баллончиками из головы.
И я наткнулся в популярном Интернет-магазин Wildberries на это прекрасную вещь. Почитал отзывы, там все как обычно: 50/50 ( ну как и на любой нормальный товар. Айфон не в счёт , он идеален.
Цена была очень привлекательная ( 900 руб) и я тут начал думать.... 3-и баллончика со сжатым воздухом купить или эту чудо машину. Здравый смысл победил. Встречайте:
реклама
Электрическая воздуходувка DEKO DKBL1100
Чёрная насадка снимается. Так как воздуходувка DEKO DKBL1100 может работать в 2-ух режимах . На вдув и выдув. В руке сидит очень удобно.
.Вид с другой стороны. Выглядит качественно и надежно:
Мощность можно регулировать колесиком, оно очень удобно расположено и без никаких проблем большим пальцем можно регулировать обороты прям во время работы. Максимальный режим 6-ой:
реклама
Кстати в основном кто ставили плохие звезды на этот аппараты, жаловались что у него короткий провод! Я бы так не сказал, длина провода 170см. Мне этого хватает с лихвой! Вот так и покупай по отзывам(
Вот поближе:
Электрической воздуходувкой DEKO DKBL1100 я полностью доволен. Она все свои 900 рублей отрабатывает свои функции. Или уже отработала?! Я уже 4 раза чистил свой персональный компьютер... сколько там у спецов чистка ПК стоит?!
реклама
Видео с работой в различных режимах :
В итоге я очень доволен! К покупке рекомендую, но не дороже 1000 р.
Всем удачи и пока.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила