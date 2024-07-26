Новый флагманский чип от AMD установил новый стандарт в индустрии, продемонстрировав беспрецедентную производительность и энергоэффективность

Хотя флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 9950X еще не поступил в продажу, первые тесты уже демонстрируют его впечатляющую производительность. Недавно опубликованные результаты тестирования показывают, что 9950X способен достигать тактовых частот до 6 ГГц.

Пользователь X @9950pro поделился скриншотом результатов теста Geekbench 6 для инженерного образца Ryzen 9 9950X. Процессор был установлен на материнскую плату Asus ROG Crosshair X670E и использовал 32 ГБ памяти DDR5. Примечательно, что тактовая частота достигла 5,95 ГГц, что почти на 300 МГц выше его стандартной максимальной частоты. В этих тестах разогнанный процессор набрал 3706 баллов в одноядерном режиме и 26 047 баллов в многоядерном режиме, что подчеркивает его значительные возможности.

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Всего несколько недель назад команда AMD успешно разогнала Ryzen 9 9950X до более чем 6 ГГц. Внутренняя команда по разгону AMD смогла достичь впечатляющих 6,75 ГГц, установив мировой рекорд в Cinebench R23 с результатом 53 557 очков в многоядерном тесте. Это достижение, включающее в себя и другие рекорды, стало возможным благодаря использованию жидкого азота (LN2) для охлаждения, метода, который часто применяется для экстремального разгона, но не подходит для повседневного использования.

Недавно утекший результат теста Geekbench особенно интересен, так как предполагается, что инженерный образец не использовал LN2 для охлаждения. Это дает нам лучшее представление о том, чего могут ожидать потребители от будущего процессора в обычных условиях охлаждения. Как отметили в Tom’s Hardware, достижение тактовых частот до 6 ГГц может быть возможным с использованием высокопроизводительных систем воздушного охлаждения или жидкостного охлаждения «все в одном» (AIO). Это открывает энтузиастам возможность расширять границы своих систем без необходимости в специализированных системах охлаждения.

Хотя результаты тестов выглядят многообещающе, важно сохранять некоторую долю скептицизма. Особенно это касается того факта, что для тестирования использовался инженерный образец Ryzen 9 9950X. Производительность и стабильность могут измениться в финальных потребительских версиях.

В недавнем обновлении AMD сообщила о переносе выпуска процессоров серии Ryzen 9000, которые изначально планировалось выпустить 31 июля. Теперь новая линейка появится в продаже в первые две недели августа. В частности, процессоры Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X будут доступны с 8 августа, а Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X поступят в продажу 15 августа. По словам AMD, задержка связана с тем, что первые производственные партии не соответствовали «полным ожиданиям качества» компании.

В целом, первые результаты для Ryzen 9 9950X выглядят многообещающе и указывают на то, что AMD намерена сохранить свое конкурентное преимущество на рынке высокопроизводительных настольных процессоров. Энтузиасты и профессионалы будут внимательно следить за дальнейшими новостями и официальными подробностями выпуска, чтобы оценить, как эти чипы проявят себя в реальных условиях.