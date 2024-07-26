Infinix заявляет, что в ближайшее время в новых моделях смартфонов будет представлена их инновационная технология обработки изображений, основанная на искусственном интеллекте.

Компания Infinix объявила в четверг о выпуске 108-мегапиксельной камеры с алгоритмом глубокого обучения AI-Powered Advanced Deep Learning Algorithm (AIADLA) в партнерстве с Samsung Electronics. Этот стратегический альянс позволит Infinix улучшить мобильную фотографию, используя технологию ремозаики датчика изображения ISOCELL от Samsung. Infinix стремится сделать «искусство фотографии» доступным для обычных пользователей, не являющихся экспертами в создании снимков, с помощью искусственного интеллекта (ИИ) для их улучшения.

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Infinix утверждает, что новый алгоритм AIADLA, разработанный совместно с Samsung, значительно улучшает шумоподавление и воспроизведение деталей благодаря передовой технологии обработки изображений. Сообщается, что даже фотографии, сделанные с большого расстояния, сохраняют высокую четкость и точность цветопередачи. Кроме того, эта технология предназначена для улучшения качества съемки при низком освещении, обеспечивая более четкие и детализированные изображения, а также снижая уровень шума и искажений.

Компания Infinix сообщает, что благодаря технологии AIADLA пользователи смогут получать высококачественные изображения с основной камеры смартфона даже на значительном расстоянии. Эти снимки можно будет обрезать и корректировать по своему усмотрению без потери качества. Алгоритм, использующий искусственный интеллект, калибрует изображения в процессе программной перестройки мозаики, опираясь на предварительно обученную базу данных.

Infinix также заявляет, что эта технология будет интегрирована в будущие модели смартфонов, которые скоро появятся на рынке. В частности, она будет использована в Infinix Note 40X, запуск которого в Индии запланирован на 5 августа. Этот телефон будет оснащен тройной задней камерой с разрешением 108 мегапикселей и поддержкой искусственного интеллекта.

Несколько дней назад Infinix представила новейшую технологию связи ближнего поля (NFC) под названием 720° SphereTech. По словам представителей компании, эта технология способна увеличить радиус действия сигнала NFC вдвое и расширить площадь считывания карты на 200 процентов. Компания заявляет, что любой смартфон с новейшей технологией NFC способен выполнять транзакции при касании передней, задней или верхней части устройства.