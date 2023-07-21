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Издание The Telegraph показало использование украинскими военными кассетных боеприпасов
Запрещенные боеприпасы уже в действии.

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Пару недель назад на Западе впервые заговорили об идее передать украинским военным кассетные боеприпасы, чтобы получилось достичь успехов в ходе контрнаступления. И, эта передача произошла довольно быстро. Не прошло и месяца, а кассетные боеприпасы уже в действии, это подтвердило издание The Telegraph опубликовав соответствующее видео от 14-ой механизированной бригады ВСУ. Первые кадры появились вчера ночью, где предположительно показали использование кассетных боеприпасов.

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Первый кадр показывает использование этих боеприпасов с помощью артиллерии на Купянском направлении, где идут тяжелые бои. Отмечу, что это место контролируется командующим Сырским, который недавно заявил, что российские войска активно наступают на Купянск, и что его группировка готовится к использованию кассетных боеприпасов.

На видео показали, как украинские бойцы используют и заряжают этот тип боеприпасов. Один из военных дал комментарии изданию: "Данные боеприпасы могут накрывать большую площадь, где скопилось много солдат и легкая бронетехника. С помощью кассетных боеприпасов можно будет остановить наступление ВС РФ и помочь ВСУ в продвижении".

Отмечу, что Сырский дал команду военным достичь успеха в Бахмуте любой ценой и считает его стратегической точкой — весьма, вероятно, большое количество этого типа боеприпасов попадет в Бахмут.

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